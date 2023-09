Com o suspeito, um fuzil foi apreendido - Divulgação

Com o suspeito, um fuzil foi apreendidoDivulgação

Publicado 23/09/2023 20:27

Rio - Um confronto entre policiais militares e criminosos terminou com um suspeito ferido e um fuzil apreendido em um dos acessos da comunidade do Batan, em Realengo, na Zona Norte, na tarde deste sábado (23).



De acordo com a PM, agentes do 14° BPM (Bangu) foram atacados por um grupo de criminosos armados enquanto tentavam realizar a abordagem a um veículo suspeito. Após o fim da troca de tiros, os militares encontraram um deles ferido.



O suspeito foi socorrido para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo. Com ele os agentes apreenderam o fuzil. O policiamento foi reforçado na região. A ocorrência foi registrada na 33ª DP (Realengo).