Jenifer Carvalho Paes, 19 anosreprodução Rede Social

Publicado 23/09/2023 13:32

Rio - Foi preso, neste sábado (23), Gabriel de Oliveira Leal, 22 anos, acusado do feminicídio de Jenifer Paes Carvalho, 19. Ele foi em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio.

O crime ocorreu no dia 28 de agosto deste ano , na Rocinha, Zona Sul da cidade. A jovem foi morta na casa onde o casal vivia, no interior da comunidade. Ela foi encontrada morta com um tiro no peito.

Segundo o relato dos familiares, a morte da jovem foi descoberta após amigos da vítima desconfiarem da falta de respostas dela. Após as tentativas frustradas, uma amiga foi até a casa onde Jenifer vinha vivendo até a separação com esse ex.

Inicialmente, a polícia acreditava se tratar de um suicídio, visto que, segundo as investigações, Gabriel teria alterado o local do crime para evitar ser responsabilizado. Na época, durante seu depoimento, ele reforçou a versão.

A perícia realizada pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), contudo, demonstrou que a vítima havia sido assassinada. As provas técnicas foram fundamentais para o pedido de prisão.

De acordo com a avó da jovem, Thania Leandro Paes , o namorado da neta era bastante agressivo e estava mantendo Jeniffer em cárcere privado há cerca de um mês. Os dois mantiveram um relacionamento por 10 meses.

Um exame residuográfico foi realizado no material encontrado sob as unhas da jovem . De acordo com a Polícia Civil, a coleta feita no corpo da vítima sugere que houve luta corporal, mas só o laudo da perícia vai indicar de quem são esses restos de pele coletados.

O suspeito foi encontrado após ter sido alvo de sessão de espancamento praticada por traficantes da Rocinha . Os bandidos teriam cometido o ato em represália ao crime contra a jovem. Segundo familiares da vítima, Gabriel também teria sido forçado pelos criminosos a se apresentar na polícia.

Contra ele, foi cumprido mandado de prisão por feminicídio, fraude processual e posse ilegal de arma de fogo.