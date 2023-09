Estátua de Zeca Pagodinho - Divulgação

Publicado 23/09/2023 12:05

Rio - O cantor Zeca Pagodinho recebeu uma homenagem na manhã deste sábado (23), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A estátua de bronze produzida pelo artista plástico Marcos André Sales foi instalada em uma praça construída em Xerém, onde o sambista tem casa desde os anos 90.

O evento, que começou às 11h, também contou com a inauguração de uma ponte sobre o Rio João Pinto e da Rua Jessé Gomes da Silva, o pai do músico, que morreu em 2015. As homenagens foram organizadas pela Prefeitura de Caxias, o Governo do Rio e a escola de samba Acadêmicos do Grande Rio.

A ligação de Zeca com o município, onde ele viveu e criou os filhos, virou enredo no desfile de Carnaval deste ano. A Grande Rio ficou na 6ª colocação com o samba "Ô Zeca, o pagode onde é que é? Andei descalço, carroça e trem, procurando por Xerém, pra te ver, pra te abraçar, pra beber e batucar".

Zeca Pagodinho, conhecido pela voz inconfundível e carisma contagiante, conquistou um número incontável de fãs ao longo de uma carreira de sucesso. Sua trajetória o levou a se tornar um ícone do samba e um embaixador da cultura carioca ao redor do mundo. O monumento em tamanho real mede 1,80 metro de altura e é avaliado em R$ 61 mil.

Xerém, homenageado em diversas músicas do sambista, também é palco do Instituto Zeca Pagodinho, fundado em 1999, que oferece cursos gratuitos de música, gastronomia, cinema e ecoterapia para crianças com deficiência.