Local voltou a receber cariocas com cerca de 50% da capacidade - Pedro Ivo

Publicado 23/09/2023 13:12

Rio - Fechado há mais de 30 dias para manutenção, o Piscinão de Ramos foi reaberto, neste sábado (23), no primeiro dia da primavera. Considerado um dos points mais queridos da Zona Norte, o local voltou a receber cariocas e turistas com cerca de 50% de sua capacidade. A previsão é que esteja totalmente cheio até a próxima semana.

Com termômetros na casa dos 31ºC, a praia do suburbano reabriu as portas para que o carioca possa se refrescar. A auxiliar administrativa Leia Barros, de 34 anos, aproveitou a folga do fim de semana para curtir com o filho e o afilhado. "Sou do Maranhão, mas moro no Rio há 10 anos. Essa é a segunda vez que eu venho e estou gostando, achei bem legal depois dessa mudança. A água está bem limpa, bem interessante. Para as crianças, é um espaço muito legal", disse ao DIA.

O Piscinão passou por serviços de desinfecção da areia, manutenção e melhorias nos equipamentos da estação de tratamento, além de reparos na manta protetora do lago, em preparação para o verão. Os trabalhos contaram com o apoio da Comlurb e da concessionária Águas do Rio.

Em entrevista ao DIA, o subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz, ressaltou a importância do Piscinão de Ramos para a população da Zona Norte. "A praia do subúrbio volta com força total, esse é o lugar onde o povo carioca do subúrbio sente mais aquele orgulho de ser da Zona Norte. Ali a gente encontra todas as maiores caraterísticas de cultura do povo da Zona Norte, seja no futebol na areia, na marquinha de biquini ou no churrasquinho. Enfim, o Piscinão de Ramos é uma coisa que dá muito orgulho e vamos entregar para a população se refrescar já que acabou o inverno, começou a primavera e agora vamos nos preparar para a chegada do verão", ressaltou.

Inaugurado em dezembro de 2002, o local é abastecido com 30 milhões de litros de água tratada da Baía de Guanabara. Segundo a Fundação Rio-Águas, que realiza o serviço, o tratamento é diário e a qualidade da água é constantemente monitorada.

"A manutenção periódica do lago é importante para garantir uma diversão de qualidade para os frequentadores do Piscinão de Ramos. O tratamento da água é diário e realizado pela estação ao lado do Piscinão", explica o presidente da Fundação Rio-Águas, Wanderson Santos.

Em meio a onda de calor, a primavera chegou trazendo o florescer e a renovação. Influenciada pela circulação de ventos no oceano, a previsão do primeiro dia da estação no Rio é de céu parcialmente nublado e sem chuva. Segundo o Sistema Alerta Rio, a temperatura vai diminuir, com mínima de 19°C e máxima de 34°C.

Previsão para os próximos dias

No domingo (24), o tempo vai permanecer estável, devido ao posicionamento de um sistema de alta pressão sobre o oceano. O céu estará claro a parcialmente nublado e não há previsão de chuva. As temperaturas vão aumentar, com máxima de 41º C, e, no período da tarde, a umidade relativa do ar poderá atingir valores entre 21% e 30% em alguns pontos da cidade.



Já na segunda-feira (25), uma região de baixa pressão próximo ao litoral, deixará o tempo instável, com aumento de nebulosidade e previsão de chuva fraca isolada durante o período da tarde. Os ventos estarão moderados e as temperaturas vão diminuir, com mínima de 20º C.



Por conta da entrada de ventos úmidos vindos do oceano, a nebulosidade estará variada na terça-feira (26), mas não há previsão de chuva na cidade. O céu estará parcialmente nublado. Segundo o Alerta Rio, a temperatura máxima é de 33º C e mínima de 19ºC.