Fórum debaterá desafios e propostas para a capital e as outras 91 cidades do estado do Rio - Divulgação

Fórum debaterá desafios e propostas para a capital e as outras 91 cidades do estado do RioDivulgação

Publicado 26/10/2023 15:41 | Atualizado 26/10/2023 15:53

Rio - O Instituto Coalizão Rio e o jornal O DIA vão promover um grande ciclo de eventos para debater o desenvolvimento econômico e social das regiões do estado do Rio de Janeiro. O Fórum IntegraAção Rio, formado por encontros que irão ocorrer em sete cidades, entre março e julho de 2024, reunirá autoridades municipais, estaduais e federais, além de empresários, especialistas e outros representantes da sociedade civil, em debates sobre sustentabilidade e o futuro do Rio, explorando as potencialidades dos 92 municípios.

Tendo como focos segurança alimentar e redução da desigualdade social, o objetivo do projeto é dar visibilidade e gerar oportunidades para todas as regiões do Rio, através de propostas que ajudem na formulação de políticas públicas.

Luís Cláudio Souza Leão, presidente do Coalizão Rio, destaca a importância do evento. "É fundamental e importante essa parceria com o jornal O DIA para dar mais visibilidade a outras regiões do estado do Rio. O que a gente está fazendo é mostrar que a participação do setor produtivo pode unir forças com o setor público, para alavancar o desenvolvimento sustentável e econômico do Estado. Vamos realizar eventos com palestras, rodada de negócios e feira de franquias, por exemplo", afirma.

Vice-presidente do grupo O DIA de Comunicação, Marcos Rezende ressalta que o evento será uma grande oportunidade para troca de ideias e apresentação de soluções para os desafios do Rio. "Essa parceria com o Instituto Coalização na realização do Fórum IntegraAção Rio é muito importante para a junção dos entes públicos e privados do estado, mostrando as vocações, obrigações e oportunidades para o desenvolvimento. O jornal O DIA tem essa missão com o estado do Rio, levando a melhor informação com credibilidade. Parabéns a todos os envolvidos por se preocuparem com as 92 cidades do nosso estado. Essa parceria é o início de um projeto duradouro que se estende até as eleições, com foco exclusivo no crescimento do estado do Rio de Janeiro."

Os eventos acontecerão em Duque de Caxias, Paracambi, Volta Redonda, Armação dos Búzios, Teresópolis, Macaé e Itaperuna. Todos os encontros contarão com as participações de secretários de Estado, representantes do governo federal, além de prefeitos, secretários municipais, deputados, vereadores e empreendedores. Associações e sindicatos também estarão presentes.

Propostas na mesa

Para ajudar nos debates sobre segurança alimentar, estudos realizados por acadêmicos e técnicos da Embrapa serão apresentados, com o objetivo de apontar os caminhos que podem ser adotados para evolução agrícola de cada região. Entre os temas abordados, estão a fome no Brasil e no Mundo; caminhos da agricultura familiar; como impulsionar a agricultura empresarial e agroindústria na região; aspectos jurídicos para formatação de cooperativas agrícolas, etc.

Como legado das mesas sobre desigualdade social, o evento pretende capacitar profissionais após a apresentação de propostas. Os organizadores do IntegraAção Rio vão identificar as principais carências profissionais de cada região e oferecer novos cursos de formação.

No quesito sustentabilidade, a meta é criar um canal entre o público e o empresariado local de cada região, para geração de negócios, através de feiras, palestras e painéis.

Trajetória

O Instituto Coalizão Rio é uma entidade sem fins lucrativos composta por lideranças políticas, setoriais e empresariais para propor e apoiar políticas públicas baseadas em evidências que impactem no desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro.