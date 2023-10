Maria do Carmo Basílio, de 78 anos, segue desaparecida após cair no Canal Caboclo, em Duque de Caxias - Reprodução

De acordo com a corporação, os agentes do quartel de Caxias (14º GBM) procuram dentro do córrego, na Avenida Doutor Manoel Teles, na comunidade de Vila Ideal, desde às 9h40. Uma câmera de segurança registrou, por volta das 8h, o momento do acidente. Rio - O Corpo de Bombeiros realiza buscas, desde a manhã desta quinta-feira (26), para encontrar Maria do Carmo Basílio, de 78 anos, que foi levada pela correnteza do Canal Caboclo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A mulher caiu no rio após ter se apoiado em um muro que cedeu devido às fortes chuvas das primeiras horas do dia.De acordo com a corporação, os agentes do quartel de Caxias (14º GBM) procuram dentro do córrego, na Avenida Doutor Manoel Teles, na comunidade de Vila Ideal, desde às 9h40. Uma câmera de segurança registrou, por volta das 8h, o momento do acidente.

Mulher cai em canal após muro desabar devido fortes chuvas na manhã desta quinta-feira (26).

Em nota, os Bombeiros afirmaram que "segundo relatos, a idosa se apoiou no muro da residência, que já estava inclinado, e veio a ceder. Militares do quartel da área atuam na ocorrência."

Procurada, a Prefeitura de Duque de Caxias informou que "bombeiros do 14º GBM e agentes da Defesa Civil Municipal fazem buscas no local. A Defesa Civil pede aos moradores de áreas consideradas de risco que, ao notarem qualquer anormalidade, procurem um local seguro ou os pontos de apoio, localizados em igrejas, associações de moradores e escolas de cada distrito".

O canal onde Maria do Carmo caiu está em obras, segundo a prefeitura. O projeto, ainda na primeira fase, recebe galerias de concreto armado em um trecho de 960 metros, entre as avenidas Paulo Moreno e Dr. Manoel Teles, até a foz do Rio Meriti.

Uma forte chuva atingiu a cidade do Rio e parte da Região Metropolitana na manhã desta quinta (26). Com nuvens carregadas, o dia ficou com "cara de noite". De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), às 6h20, a cidade entrou em estágio de mobilização, devido à previsão de chuva moderada a forte e ventos que podem chegar até 76 km/h.