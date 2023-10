O Centro de Operações Rio registrou mais de 30 bolsões d'água em diversos pontos da cidade - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

O Centro de Operações Rio registrou mais de 30 bolsões d'água em diversos pontos da cidadeReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 26/10/2023 08:15

Rio - As fortes chuvas e as densas nuvens deixaram o Rio de Janeiro escuro, na manhã desta quinta-feira (26). A Defesa Civil Municipal informou que soaram avisos sonoros antes da chuva nas comunidades do Fogueteiro e Prazeres, no Rio Comprido, na Zona Norte do Rio, onde havia possibilidade de alto índice de precipitação pluviométrica

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), às 6h20, a cidade entrou em estágio de mobilização, devido à previsão de chuva moderada a forte e ventos que podem chegar até 76 km/h nas próximas horas.

O COR registrou 37 bolsões d'água na cidade. Além disso, o órgão informou os locais com maiores volumes de chuva nas zonas Norte e Oeste: Grajaú (19,2mm); Bangu (18,2mm); Madureira (17,8mm); Jacarepaguá/Tanque (17,8mm); Santa Cruz (17,4mm); Avenida Brasil/Mendanha (25,8mm/1h) e Tijuca/Muda (22,2mm/1h).

fotogaleria

Além dos alagamentos, cinco quedas de árvores foram contabilizadas: Cidade Nova, na Zona Central, em Laranjeiras, na Zona Sul, em Vila Valqueire e Pechincha, na Zona Oeste, além de Bento Ribeiro, na Zona Norte. A Defesa Civil também foi acionada para uma queda de estrutura na Avenida Monsenhor Félix, em Vaz Lobo.

De acordo com o Alerta Rio, esta quinta-feira teve um transporte de umidade do oceano que manterá o tempo instável na cidade. Assim, o céu ficará nublado a encoberto, com previsão de chuva moderada a forte, em qualquer momento. As temperaturas ficarão estáveis, com mínima de 20°C e máxima de 28°C. Já os ventos, podem chegar até 76 Km/h.

O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto. Sobre os volumes de chuva na cidade, o COR detalhou quais os níveis considerados fracos, moderados, fortes ou muito fortes. Até 0,5 mm/h: chuva fraca; entre 0,5 e 25 mm/h: chuva moderada; de 25,1 a 50 mm/h: chuva forte; maior de que 50 mm/h: chuva muito forte.

Também na manhã desta quinta-feira, durante o temporal, uma mulher gravou o momento em que a água da chuva invade um ônibus da linha 399, da Viação Pavunense. Nas imagens, é possível ver diversos pontos de vazamentos dentro do coletivo. Os viajantes tiveram que se levantar dos assentos e se espremer pelo corredor para não se molharem. "O ônibus chove aqui dentro e chove fora, está saindo água por um monte de lugar", relatou a passageira.

Previsão para os próximos dias



Na sexta-feira (27), ventos em médios níveis da atmosfera manterão o tempo instável, com previsão de chuva fraca isolada a qualquer momento. A chuva poderá passar de 5mm/h em pelo menos um ponto da cidade.

No sábado (28) e no domingo (29), áreas de instabilidade na atmosfera, associadas ao calor e umidade, influenciarão o tempo, ocasionando pancadas isoladas de chuva moderada no período da tarde e noite destes dias. A chuva poderá passar de 6,4mm/15min em pelo menos um ponto da cidade.



Na segunda-feira (30), há previsão de pancadas isoladas de chuva moderada, ocasionalmente forte, no período da madrugada. A chuva poderá passar de 6,4mm/15min em pelo menos um ponto da cidade.



*Em atualização