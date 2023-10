Equipes da concessionária auxiliaram os donos dos três bois a retirá-los, em segurança, da via férrea - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 26/10/2023 20:05 | Atualizado 26/10/2023 20:49

Rio - Três bois surgiram nos trilhos de trem da Estação Magalhães Bastos, do Ramal de Santa Cruz, na Zona Oeste, na tarde desta quinta-feira (26), e precisaram ser resgatados. A situação inusitada foi filmada por passageiros, que flagram o momento em que um dos animais era ajudado por outras pessoas.

Nas imagens, é possível ver algumas pessoas na estação tentando puxar um dos animais dos trilhos com o auxílio de cordas, mas não tiveram sucesso.

De acordo com a SuperVia, equipes da concessionária auxiliaram os donos dos três bois a retirá-los, em segurança, da via férrea. Os animais acessaram a linha do trem por uma passagem clandestina na altura da estação Magalhães Bastos. Apesar do susto, a operação não foi prejudicada.