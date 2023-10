Agentes da Polícia Civil localizaram e prenderam Brenda no município de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense - Divulgação

Publicado 26/10/2023 19:57 | Atualizado 26/10/2023 21:00

Rio - Brenda Cordeiro Alves foi presa, nesta quinta-feira (26), por ser suspeita de matar o próprio namorado, na Ilha do Governador. De acordo com a Polícia Civil, ela teria atirado contra Carlos Phelipe Oliveira de Jesus e em seguida simulado o suicídio da vítima.

O caso ocorreu em abril de 2022, na residência em que o casal morava, na Rua João Teles de Menezes, na Comunidade Teles. Na época, Brenda prestou depoimento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e disse que o namorado havia cometido suicídio enquanto tomava banho, após usar drogas. Além disso, informou aos policiais que era constantemente agredida por Carlos, que a teria ameaçado no mesmo dia.

A perícia, no entanto, desmentiu a versão da mulher. Segundo o laudo, Brenda foi a autora do disparo que matou o namorado. O documento revela ainda que havia pólvora em suas mãos, apesar dela ter dito que não teve contato com a arma.

Nesta quinta-feira (26), policiais da DHC localizaram e prenderam Brenda no município de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, onde passou a residir após o crime. Contra ela havia um mandado de prisão preventiva em aberto por homicídio qualificado.

Ela foi encaminhada à sede da DHC e está à disposição da Justiça.