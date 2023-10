Maria do Carmo Basílio, de 78 anos, segue desaparecida após cair no Canal Caboclo, em Duque de Caxias - Reprodução

Publicado 26/10/2023 17:57

Rio - O Corpo de Bombeiros segue o trabalho de busca por Maria do Carmo Basílio, de 78 anos, que foi levada pela correnteza do Canal Caboclo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A idosa caiu no rio após ter se apoiado em um muro que cedeu devido às fortes chuvas das primeiras horas do dia. A corporação usa drones para auxiliar nas tentativas de localização.

De acordo com a corporação, os agentes do quartel de Caxias (14º GBM) procuram dentro do córrego, na Avenida Doutor Manoel Teles, na comunidade de Vila Ideal, desde às 9h40. Uma câmera de segurança registrou, por volta das 8h, o momento do acidente.

Em nota, os Bombeiros afirmaram que "segundo relatos, a idosa se apoiou no muro da residência, que já estava inclinado, e veio a ceder. Militares do quartel da área atuam na ocorrência."

Procurada, a Prefeitura de Duque de Caxias informou que "bombeiros do 14º GBM e agentes da Defesa Civil Municipal fazem buscas no local. A Defesa Civil pede aos moradores de áreas consideradas de risco que, ao notarem qualquer anormalidade, procurem um local seguro ou os pontos de apoio, localizados em igrejas, associações de moradores e escolas de cada distrito".