Miliciano foi preso pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio de Janeiro - Reprodução

Publicado 26/10/2023 21:45

Rio - O miliciano Peterson Luiz de Almeida, conhecido como 'Pet' ou 'Flamengo', apontado como uma das lideranças do 'Bonde do Zinho', teve sua prisão temporária convertida em preventiva, nesta quinta-feira (26). A denúncia foi recebida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa da Capital. A organização criminosa que Peterson pertence atua principalmente nos bairros de Sepetiba e Nova Sepetiba, na Zona Oeste do Rio. Ele foi denunciado pelos crimes de milícia privada e comércio ilegal de arma de fogo.

O miliciano foi preso pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio de Janeiro, em ação conjunta com a Polícia Federal no final de agosto deste ano. A participação de Peterson na milícia foi revelada a partir da continuidade das investigações sobre o grupo criminoso, cujos líderes foram alvos da Operação Dinastia, deflagrada em agosto de 2022.

De acordo com a denúncia, Peterson negociava armas de fogo e planejava execuções de criminosos rivais, tudo em prol do miliciano Luis Antônio da Silva Braga, conhecido como 'Zinho', que sucedeu Wellington da Silva Braga, conhecido como 'Ecko', depois de sua morte. O Gaeco aponta, ainda, ligações de Peterson com o também miliciano Rodrigo dos Santos, conhecido como 'Latrell' e com o miliciano Matheus Rezende, o 'Faustão', morto em 23 de outubro deste ano.