Criminosos assaltam carro de mulher na Rua Vitorio da Costa, no bairro Humaitá, Zona Sul do Rio - Divulgação

Publicado 26/10/2023 21:16 | Atualizado 27/10/2023 14:12

Rio - Uma câmera de segurança flagrou o momento em que criminosos armados assaltaram uma mulher e tentaram sequestrá-la na Rua Vitório da Costa, no bairro do Humaitá, Zona Sul, na tarde desta quinta-feira (26). Veja o vídeo abaixo. Nas imagens, é possível ver que a vítima estaciona o carro próximo à calçada da rua às 16h30, desce do veículo, abre o porta-malas e busca algumas malas com uma segunda mulher na casa da frente.

O veículo usado pelos criminosos para praticar o crime aparece pouco mais de 10 segundos depois na rua, mas passa direto pela vítima. Os bandidos vão com o carro até a esquina e em seguida voltam de ré ao ponto onde a mulher. Distraída, as duas mulheres não percebem a presença do carro e continuam mexendo no porta-malas.

Às 16h31, três criminosos descem do carro com armas em punho e vão em direção do carro da mulher. A segunda mulher, que estava ajudando a vítima com as bolsas, consegue correr para dentro de casa. Eles levam alguns pertences e um deles tenta pegar a dona do carro pelo braço. Em momento nenhum eles demonstram interesse em levar o veículo. Assustada, a vítima reage e se esquiva do bandido, conseguindo em seguida correr para a dentro da mesma residência.

Depois de roubar alguns itens do veículo, um dos criminosos ainda tenta entrar na casa onde a dona do carro se refugiou, mas encontra dificuldades e desiste. Às 16h32, os bandidos deixam a Rua Vitório da Costa e fogem pela Rua Maria Eugênia. Assustada, a dona do carro volta para a rua e cai no chão.

Câmara de segurança flagra o momento em que criminosos tentam sequestrar mulher na Rua Vitório da Costa, no bairro Humaitá, na tarde desta quinta-feira.



— Jornal O Dia (@jornalodia) October 27, 2023

O assalto seguido da tentativa de sequestro aconteceu a poucos metros de uma das ruas mais movimentadas do bairro, a Rua Humaitá.

Ao DIA, a Polícia Militar informou que o 2° BPM (Botafogo), unidade responsável pelo policiamento no bairro do Humaitá, foi acionado logo após o fato. "Cabe informar que não há registro de vítimas sequestradas na referida ação criminosa", disse. De acordo com o comando do 2° BPM, o policiamento foi reforçado na região. O batalhão também trabalha em conjunto com a delegacia que investiga o caso, para identificar e prender os envolvidos no roubo sofrido pelas vítimas.

A Polícia Civil informou que, até o momento, nenhuma vítima esteve na delegacia da área e registrou ocorrência. No entanto, após veiculação e acesso às imagens, a 10ª DP (Botafogo) instaurou um inquérito para apurar o caso.