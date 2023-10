Praias do Rio amanheceram vazias nesta sexta - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 27/10/2023 14:00 | Atualizado 27/10/2023 16:39

Rio – O Rio de Janeiro deve ter pancadas de chuvas isoladas até segunda-feira (30) e muito calor. Áreas de instabilidade em altos e médios níveis da atmosfera, reforçadas pela alta temperatura, influenciarão o tempo na cidade.



Segundo o sistema Alerta Rio, as chuvas, que terão intensidade moderada a forte, devem acontecer à tarde e à noite pelos próximos três dias. A quantidade poderá passar de 6,4mm/15min em pelo menos um ponto da cidade.

Nesse sábado (28), a mínima prevista é de 18°C, e a máxima, 34°C. No domingo (29), a temperatura pode alternar entre 20°C e 35°C. A maior variação está prevista para segunda-feira (30), quando os termômetros ficarão entre 19°C e 36°C.O tempo, no entanto, volta a esfriar na terça-feira (31), quando áreas de instabilidade juntamente com ventos úmidos do oceano o manterão instável, com previsão de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A quantidade poderá passar de 10 mm/h em pelo menos um ponto da cidade. Os termômetros deverão marcar entre 17°C e 29°C.Nessa sexta (27) a previsão é de tempo nublado, com chuvas fracas e ventos de moderados (entre 18,5 km/h a 51,9 km/h) a fortes (entre 52 km/h a 76 km/h). Já as temperaturas seguem estáveis, com mínima de 19°C e máxima de 29°C.Desde quinta-feira (26) a cidade estava em Estágio de Mobilização , devido às chuvas que atingiram o Rio e causaram diversos pontos de alagamento. Na manhã dessa sexta (27), Centro de Operações da Prefeitura retornou à normalidade.Ainda durante a manhã, a cidade retornou ao Estágio de Normalidade devido à ausência de previsão de chuva moderada nas próximas três horas.