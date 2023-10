Canários estavam divididos em oito gaiolas - Divulgação / PRF

Publicado 27/10/2023 11:59 | Atualizado 27/10/2023 16:54

Rio – Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta sexta-feira (27), após ser flagrado transportando ilegalmente 141 pássaros silvestres. As aves foram encontradas em cima do banco traseiro de um carro, divididas em oito compartimentos, durante uma abordagem ao veículo de passeio na BR-101, altura do Km203, em Casimiro de Abreu, na região da Baixada Litorânea.

De acordo com a corporação, o condutor dos animais da espécie Sicalis Flaveola, conhecida como canário-da-terra, não estava com a Guia de Trânsito Animal (GTA).

Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, as caixas de transporte, com pouco espaço e muitas divisões, próprias para carregar pássaros de forma clandestina, provavelmente seriam usadas para comercialização dos canários.

À corporação o motorista do carro disse que as aves eram suas e que fazia o transporte para a comunidade Rio das Pedras, em Jacarepaguá, Zona Oeste.

A ocorrência registrada na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA). O crime de tráfico de animais silvestres tem pena prevista de seis meses a um ano de reclusão, além de multa.