Na imagem, o policial leva um soco e cai no chão - Reprodução

Publicado 27/10/2023 12:03 | Atualizado 27/10/2023 14:47

Rio - Um lutador de artes marciais foi baleado na perna após agredir um agente do programa Segurança Presente do Recreio, na Zona Oeste do Rio. Em imagens que circulam nas redes sociais, o rapaz aparece empurrando o policial, que reage e dispara contra ele.

Lutador é baleado na perna após atacar agente do Segurança Presente.#ODia



Crédito: Rede Social pic.twitter.com/Vhj9e6mDpJ — Jornal O Dia (@jornalodia) October 27, 2023

Segundo a Segov, o homem estava xingando as pessoas e os policiais foram o abordar, quando ele se manifestou agressivamente."Os policiais tentaram imobilizar o rapaz, mas ele reagiu e passou a agredir um dos agentes com socos e tentou tirar a arma do policial. O outro agente atirou contra a perna para conseguir deter o homem. Imediatamente, eles realizaram os procedimentos de primeiros socorros, estancaram o sangramento e acionaram o Corpo de Bombeiros", explica a Segov.Após os disparos, o lutador ficou deitado no chão ameaçando os agentes enquanto aguardava atendimento. "Com arma é mole. Na porrad* você não me pega", disse.Ele foi socorrido e medicado no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Enquanto os policiais realizaram exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal.O rapaz foi autuado por lesão corporal, resistência e desobediência na 42ªDP (Recreio). O caso ocorreu no último dia 20 de outubro, mas as imagens começaram a viralizar na internet nesta quinta-feira (26).