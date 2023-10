Maria do Carmo Basílio, de 78 anos, segue desaparecida após cair no Canal Caboclo, em Duque de Caxias - Reprodução

Maria do Carmo Basílio, de 78 anos, segue desaparecida após cair no Canal Caboclo, em Duque de CaxiasReprodução

Publicado 26/10/2023 22:07 | Atualizado 26/10/2023 22:22

Rio - As buscas por Maria do Carmo Basílio, de 78 anos, seguirão durante a madrugada desta sexta-feira (27) e não tem previsão para encerramento. A idosa desapareceu após ser levada pela correnteza do Canal Caboclo, em Duque de Caxias, na Baixada. Uma câmera de segurança registrou o momento em que ela se apoia em um muro que cedeu por conta das fortes chuvas que caíram na manhã desta quinta-feira.

"O Corpo de Bombeiros do Rio continua nas buscas, desde a manhã de quinta, pela dona Maria, senhora que desapareceu no Canal do Caboclo. A corporação emprega diversos recursos, como drones e embarcações. As buscas não tem previsão de término e acontecem dia e noite. Os militares fazem toda a varredura tanto na extensão do canal quanto no Rio Pavuna, que deságua na Baía de Guanabara", disse o major Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros.

Procurada, a Prefeitura de Duque de Caxias informou que "bombeiros do quartel de Caxias (14º GBM) e agentes da Defesa Civil Municipal fazem buscas no local. A Defesa Civil pede aos moradores de áreas consideradas de risco que, ao notarem qualquer anormalidade, procurem um local seguro ou os pontos de apoio, localizados em igrejas, associações de moradores e escolas de cada distrito".