Na foto, a personagem aparece segurança uma arma nas mãos - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 26/10/2023 18:54 | Atualizado 26/10/2023 18:58

Rio - A deputada estadual do PSOL Renata Souza, do Rio de Janeiro, afirmou em suas redes sociais que, ao pedir a um robô de inteligência artificial para criar uma mulher negra na favela, ao estilo Pixar, obteve como resultado a imagem de uma personagem segurando uma arma de fogo.

Segundo a parlamentar, a descrição pedida era de uma mulher negra, de cabelos afro, com roupas de estampa africana num cenário de favela, no entanto, a sua imagem foi associada a violência. "Não pode uma mulher negra, cria da favela, estar num espaço que não da violência? O que leva essa 'desinteligência artificial' a associar o meu corpo, a minha identidade, com uma arma?", questionou.

"O imaginário de violência nas favelas e de criminalização de corpos e territórios negros também está presente em tecnologias, o que coloca em risco a segurança de pessoas negras. É preciso rever essas tecnologias e procedimentos", lamentou Renata.

No mesmo post, Renata adicionou uma foto sua, na qual segura um diploma de Doutora em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em uma favela. A deputada foi criada no Complexo da Maré. Zona Norte do Rio.

Uma nova trend surgiu nas redes sociais onde internautas vem utilizando inteligência artificial para criar personagens semelhantes aos desenhos da Disney e Pixar. Apesar de se parecerem, as imagens são criadas a partir de um 'robô desenhista' de um site da Microsoft e logo se tornou uma febre na web.

Famosos e influenciadores postaram suas versões no estilo 'Pixar', já outros perfis têm pedido por desenhos de cidades brasileiras, capas de álbuns de artistas, personagens famosos e entre outros tipos de artes.

Procurada pelo DIA, a empresa Microsoft informou que acredita que a 'criação de tecnologias de IA confiáveis e inclusivas é um tema crítico e algo que leva muito a sério'. "Estamos investigando este relato e tomaremos as medidas adequadas para ajustar nosso serviço. Estamos totalmente comprometidos em melhorar a precisão dos resultados desta nova tecnologia e continuaremos fazendo investimentos adicionais para isso à medida que ela continua a evoluir", informa a nota.