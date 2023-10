Estrutura de posto de combustíveis desabou após forte chuva na manhã de ontem, em Vaz lobo, na Zona Norte - Reginaldo Pimenta

Publicado 26/10/2023 17:46

Rio - A cobertura de um posto de combustíveis desativado desabou, na manhã desta quinta-feira (23), na Avenida Monsenhor Félix, em Vaz Lobo, Zona Norte do Rio. Testemunhas que estavam no prédio afirmam que estrutura sofreu impactos devido as fortes chuvas que atingiram a cidade . A Defesa Civil apura se o acidente tem relação com as condições climáticas.

Segundo moradores da região, a cobertura do estabelecimento servia como estacionamento e abrigava um bar há mais de dez anos. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h30 para atender a ocorrência. O local foi interditado pela Defesa Civil e ninguém se feriu.



No local, os técnicos identificaram que os pilares da estrutura se romperam e ainda existe risco iminente de novos desabamentos. Por esse motivo, a Secretaria de Conservação foi acionada, de forma emergencial, para a retirada da estrutura remanescente. O local está isolado com fitas para evitar que pedestres tentem circular sob o que sobrou da estrutura.

No momento do acidente, estavam no local Marcela de Azevedo, funcionária do bar, seu filho, um colega dela, o dono do estabelecimento e uma cliente. Marcela contou ao DIA que a queda aconteceu de forma rápida. "Estava esperando dar 7h25 para levar meu filho mais novo, quando um amigo puxou ele pelo casaco e jogou para dentro do bar e falou para correr. Achei que fosse brincadeira. Quando olhei para o teto ele estava caindo 'devagarzinho'. Foi o tempo de conseguir entrar no bar também. A gente não imaginava o tamanho da tragédia que estava aqui fora, só quando a gente saiu que vimos o tamanho da tragédia. Foi muito rápido", disse.



Ela também contou que além do prejuízo na parte externa, a estrutura também danificou o bar por dentro. "Quando acabei de correr, o teto veio abaixo e saiu explodindo tudo dentro do bar. Pegou fogo na fiação, fomos para os fundos e começamos a pedir socorro", completou.



Outros estragos após a forte chuva

Na manhã desta quinta-feira (26), parte da fachada da antiga maternidade do Campinho , na Estrada Intendente Magalhães, em Madureira, Zona Norte do Rio, desabou por volta das 11h30. Seis carros que pertencem a uma concessionária de veículos localizada ao lado do edifício, mas que ficavam estacionados na parte da frente do prédio, foram atingidos pelos escombros. Bombeiros do quartel de Campinho foram acionados e isolaram a área para inspeção da Defesa Civil. Ninguém ficou ferido.

O edifício estava em obras há três meses e ainda há risco de novos desabamentos. Além disso, um corredor à esquerda, nº 391, e uma garagem à direita, na Rua Cincinato da Silva, nº 55, também foram interditados pela Defesa Civil por estarem muito próximos ao prédio.

Nove funcionários que trabalhavam na obra estavam dormindo no primeiro andar do prédio no momento do acidente. A Secretaria de Conservação também foi acionada para a retirada de placas soltas que ainda oferecem risco.

Durante o temporal, uma idosa foi levada pela correnteza do Canal Caboclo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Maria do Carmo Basílio, de 78 anos, caiu no rio após ter se apoiado em um muro que cedeu devido às fortes chuvas das primeiras horas do dia.

O Corpo de Bombeiros realiza buscas para encontrar Maria do Carmo. De acordo com a corporação, os agentes do quartel de Caxias (14º GBM) procuram dentro do córrego, na Avenida Doutor Manoel Teles, na comunidade de Vila Ideal, desde às 9h40.