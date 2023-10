Carros são atingidos após queda de parte da fachada da antiga maternidade do Campinho, na Estrada Intendente Magalhães - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 26/10/2023 17:14 | Atualizado 26/10/2023 17:44

Rio - Parte da fachada da antiga maternidade do Campinho, na Estrada Intendente Magalhães, em Madureira, Zona Norte do Rio, desabou por volta das 11h30 desta quinta-feira (26). Seis carros que pertencem a uma concessionária de veículos ao lado do edifício e que estavam estacionados na parte da frente do prédio, foram atingidos pelos escombros. Bombeiros do quartel de Campinho foram acionados e isolaram a área para inspeção da Defesa Civil. Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações obtidas pelo DIA, o edifício estava em obras há três meses e ainda há risco de novos desabamentos. Além disso, um corredor à esquerda, nº 391, e uma garagem à direita, na Rua Cincinato da Silva, nº 55, também foram interditados pela Defesa Civil por estarem muito próximos ao prédio.

Nove funcionários que trabalhavam na obra estavam dormindo no primeiro andar do prédio no momento do acidente. Euler Santana Souza, um dos pedreiros da obra, disse ao DIA que ele e os colegas de trabalho desceram assustados após o desabamento. Ainda segundo ele, nenhuma anormalidade havia sido percebida pelo grupo anteriormente. "Nunca ouvimos nenhum barulho de rachadura. Foi logo depois da chuva de hoje que o prédio encharcou. Estava pingando água lá de cima", disse.

A obra realizada no edifício tinha o objetivo de demolir paredes da antiga maternidade para transformar o espaço em um grande salão. Geniel Silvino de Almeida, responsável pela obra, disse que ele já estava ciente que algum acidente poderia acontecer no local.

"Já estava ciente que a qualquer hora isso poderia acontecer. O prédio estava cheio de água por causa da chuva. A água foi pesando e aconteceu isso. A gente estava aqui justamente para demolir as paredes e fazer um salão para diminuir o peso do prédio", explica. Ainda segundo Geniel, o susto foi grande, mas ninguém se feriu. "Até agora eu estou nervoso. O barulho foi muito forte porque pegou nos carros. A nossa preocupação era se salvar e salvar os amigos", completou.

A Secretaria de Conservação foi acionada para a retirada de placas soltas que ainda oferecem risco. O local foi isolado com fitas.

Chuva forte atingiu o estado do Rio

As fortes chuvas e as densas nuvens deixaram o Rio de Janeiro completamente escuro na manhã desta quinta-feira (26). Sirenes foram acionadas nas comunidades do Fogueteiro e Prazeres, no Rio Comprido, na Zona Norte. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), às 6h20, a cidade entrou em estágio de mobilização, devido à previsão de chuva moderada a forte e ventos que podem chegar até 76 km/h nas próximas horas.

Em Madureira, região onde a antiga maternidade fica localizada, foi um dos locais que recebeu o maior volume de chuva, segundo Centro de Operações Rio. Foram, ao todo, 17,8mm.

Também na manhã desta quinta-feira (26), durante o temporal, uma idosa foi levada pela correnteza do Canal Caboclo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Maria do Carmo Basílio, de 78 anos, caiu no rio após ter se apoiado em um muro que cedeu devido às fortes chuvas das primeiras horas do dia.

O Corpo de Bombeiros realiza buscas para encontrar Maria do Carmo. De acordo com a corporação, os agentes do quartel de Caxias (14º GBM) procuram dentro do córrego, na Avenida Doutor Manoel Teles, na comunidade de Vila Ideal, desde às 9h40. Uma câmera de segurança registrou, por volta das 8h, o momento do acidente.

Mulher cai em canal após muro desabar devido fortes chuvas na manhã desta quinta-feira (26).

O canal onde Maria do Carmo caiu está em obras, segundo a prefeitura. O projeto, ainda na primeira fase, recebe galerias de concreto armado em um trecho de 960 metros, entre as avenidas Paulo Moreno e Dr. Manoel Teles, até a foz do Rio Meriti.

*Colaboração de Cleber Mendes