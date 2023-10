Flordelis está presa desde junho de 2021 e foi condenado a 50 anos pela morte de Anderson do Carmo - Reprodução

Publicado 26/10/2023 16:23

Rio - A defesa da ex-deputada federal Flordelis, de 62 anos, apresentou um requerimento à Justiça, nesta quinta-feira (26), solicitando a conversão da pena de prisão cautelar em domiciliar, devido ao agravamento de seu estado de saúde. A ex-parlamentar, condenada pela morte do marido , convive há cerca de três décadas com problemas decorrentes de um AVC, e foi diagnosticada recentemente com problemas cardíacos e transtorno mental, de acordo com seus advogados.

Em setembro, Flordelis passou mal e desmaiou na penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste, onde está presa desde 2021. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), ela sofreu uma queda da própria altura a caminho de uma consulta de rotina no ambulatório. A defesa da ex-deputada afirma que, apenas 24 horas depois do acidente, ela foi atendida pelas equipes médicas. "No entanto, mesmo após a grave queda com choque de cabeça ao chão, com lado direito da face inchado e com escoriações, Flordelis teria recebido tão somente doses de dipirona para as dores decorrentes da queda do dia anterior", diz a petição.