Pedaço de tecido encontrado no capô é compatível com a roupa de Daniel Tardeli - Rerodução

Publicado 26/10/2023 17:46 | Atualizado 26/10/2023 17:54

Rio - Luís Antônio Lopes da Silva foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (26), por atropelar e matar o mecânico Daniel Tardeli, de 43 anos, na BR-116, em Teresópolis, Região Serrana do Rio. Luís Antônio não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), fugiu sem prestar socorro à vítima.

O atropelamento aconteceu na noite de quarta-feira (25), próximo ao Viaduto do Meudon. Na manhã de quinta, os policiais da 110ª DP (Teresópolis) receberam informações sobre um carro abandonado no bairro Bom Retiro com vestígios de atropelamento. Na perícia, os agentes encontraram um pedaço de tecido no capô do veículo e solicitaram ao Instituto Médico Legal (IML) para que não descartassem as roupas da vítima.

Paralelamente, os policiais identificaram a proprietária do automóvel, que relatou que o carro estava com o namorado há cerca de cinco dias. Os investigadores encontraram Luís Antônio no local de trabalho sob efeito de álcool, o que foi concluído em um exame de alcoolemia.

Por fim, os agentes constataram que o pedaço de tecido encontrado no capô do carro era compatível com Daniel. Com isso, Luís Antônio foi autuado por homicídio causado por atropelamento.

Daniel tinha uma oficina no bairro do Meudon há quatro anos e era querido na região. Na tarde desta quinta, ele foi sepultado no Cemitério Municipal de Teresópolis.