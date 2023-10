Água da chuva invade ônibus da linha 399, na manhã desta quinta-feira (26) - Reprodução / Redes Sociais

Água da chuva invade ônibus da linha 399, na manhã desta quinta-feira (26)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 26/10/2023 10:19 | Atualizado 26/10/2023 10:58

Rio - A forte chuva da manhã desta quinta-feira (26) trouxe transtornos para os passageiros de um ônibus da linha 399, da Viação Pavunense. Uma mulher gravou o momento em que a condução era invadida pela água.



Nas imagens, é possível ver diversos pontos de vazamentos dentro do ônibus. Os viajantes tiveram que se levantar dos assentos e se espremer pelo corredor para não se molharem. "O ônibus chove aqui dentro e chove fora, está saindo água por um monte de lugar", relatou a passageira.

O coletivo da linha 399 realiza o trecho que liga a Pavuna, na Zona Norte, até a Glória, no Centro da cidade, um trajeto de pouco mais de 30 km de distância. Procurada, a Viação Pavunense ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

O Rio amanheceu escuro, com céu nublado e fortes chuvas nesta quinta (26). Segundo o Centro de Operações Rio (COR), às 6h20, a cidade entrou em estágio de mobilização, devido à previsão de chuva moderada a forte e ventos que podem chegar até 76 km/h nas próximas horas. De acordo com o Alerta Rio, o dia ficará instável devido o transporte de umidade do oceano.