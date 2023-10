Fluminense e Boca Juniors se enfrentam na final da Conmebol Libertadores no Maracanã - Divulgação/Maracanã

Publicado 26/10/2023 10:43

Rio - A Prefeitura do Rio proibiu o consumo e a comercialização de bebidas alcoólicas no entorno do Maracanã na Final da Libertadores, que acontece no próximo dia 4 de novembro.



De acordo com o decreto, publicado no Diário Oficial nesta quinta-feira (26), a venda e o consumo fica proibido a partir de 0h de sábado (4) e vai até às 6h de domingo (5).



Como justificativa, o prefeito Eduardo Paes considerou "a competência municipal de manutenção da ordem urbana em atendimento ao interesse público de manter a segurança no esporte".

Procurado pelo DIA, o Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio afirmou que discorda do decreto da prefeitura. Segundo o SindRio, a decisão não vai impedir possíveis atos de violência.

"Apesar de sabermos das ondas de violência incluindo os tristes episódios do último jogo, entendemos que não são os bares os responsáveis pelos tumultos já que justamente são os lugares de confraternização. Nesse sentido, achamos que não será a restrição imposta pelo decreto da prefeitura que inibirá possíveis atos de violência mas sim a intensificação da segurança publica, fiscalização de ambulantes ilegais e controle de aglomerações", explicou Fernando Blower, presidente do sindicato.

Ao todo, segundo o SindRio, mais de 120 bares da região serão afetados com a decisão.



Fluminense e Boca Juniors se enfrentam na final da Conmebol Libertadores, às 17h, no Maracanã. Os ingressos para a decisão, que é em partida única, esgotaram em poucas horas. A estimativa é de 60 mil pessoas no estádio.

A imprensa argentina chegou a projetar 100 mil pessoas viajando, no entanto, o número não foi confirmada pelas autoridades brasileiras. Na próxima segunda-feira (30), uma reunião das autoridades de segurança com a Conmebol será realizada para definir as questões do plano montado para a partida.

Vias proibidas:

- Rua Conselheiro Olegário, em toda a sua extensão;

- Rua Artur Menezes, em toda a sua extensão;

- Rua Isidro de Figueiredo, em toda a sua extensão;

- Rua Professor Eurico Rabelo, em toda a sua extensão;

- Av. Paula Sousa, em toda a sua extensão;

- Rua Mata Machado, esquina com Av. Rei Pelé até a esquina com Av. Paula Sousa;

- Rua Visconde de Itamarati, esquina com Rua São Francisco Xavier até a esquina com Professor Eurico Rabelo;

- Rua São Francisco Xavier, esquina com Av. Professor Manoel de Abreu até a esquina com Av. Paula Sousa;

- Av. Maracanã, esquina com Rua São Francisco Xavier até a esquina com Rua Mata Machado;

- Av. Maracanã, pista lateral, esquina com Rua São Francisco Xavier até a pista lateral esquina com Rua Mata Machado;

- Praça Presidente Emilio Garrastazu Médici, em todo seu contorno;

- Av. Rei Pelé, em toda a sua extensão;

- Rua General Canabarro e suas ruas transversais até a Rua Morais e Silva.