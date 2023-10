Roger Waters se apresenta no Rio no próximo sábado (28) - Divulgação

Roger Waters se apresenta no Rio no próximo sábado (28)Divulgação

Publicado 26/10/2023 10:10

Rio – O MetrôRio e a SuperVia montaram um esquema especial para atender ao público que irá ao show do músico britânico Roger Waters, fundador da banda Pink Floyd, que se apresenta no Engenhão, neste sábado (28). A estação de integração entre as concessionárias será na Central do Brasil, no Centro.



Para chegar ao evento os passageiros da SuperVia vão poder embarcar em trens diretos da Central para a estação Olímpica Engenho de Dentro, entre 17h e 20h. Os intervalos das viagens serão de 30 minutos. Na volta, a concessionária oferecerá o mesmo serviço, mas na direção contrária, do Engenhão para o Centro. O intervalo será de 15 minutos.



As viagens paradoras acontecerão para Central do Brasil e Santa Cruz, atendendo também o ramal Deodoro. Para Japeri, serão viagens expressas a cada 30 minutos.



No sábado (28) o metrô funciona em horário normal, das 5h à meia-noite, em todas as estações. A concessionária estendeu apenas o embarque na Central, acesso A, até 1h30, para viabilizar a volta do evento. Após o horário regular, as demais estações funcionarão apenas para desembarque.



No retorno do show, a partir da estação Central do Brasil, o público poderá seguir para as estações das linhas 1 e 4 no sentido Uruguai ou sentido Jardim Oceânico. Já para a linha 2, os passageiros deverão seguir diretamente para a Pavuna. Neste período, não haverá integração com trens nas estações Maracanã e São Cristóvão do metrô.



As linhas de ônibus do metrô na superfície também vão operar normalmente, até às 23h30.



Ícone do rock



O ex-baixista do Pink Floyd chega ao Rio com a turnê "This is Not a Drill" nesse sábado (28). O show traz cerca de 20 clássicos de Roger e do período em que esteve na banda, como "Us & Them", "Comfortably Numb", "Wish You Were Here", e "Is This The Life We Really Want?". Waters também apresenta uma nova composição, "The Bar". A apresentação está marcada para começar às 21h.