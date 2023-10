Centro de Operações Rio registrou mais de 30 bolsões d'água em diversos pontos da cidade - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Centro de Operações Rio registrou mais de 30 bolsões d'água em diversos pontos da cidadeReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 26/10/2023 10:39 | Atualizado 26/10/2023 11:46

Rio - A manhã desta quinta-feira (26) ficou escura , em razão das fortes chuvas que caíram sobre a cidade. Em menos de uma hora, 37 bolsões d'água foram registrados e o Rio de Janeiro entrou em estágio de mobilização. Segundo relatos, as sirenes das comunidades do Fogueteiro e Prazeres, na Zona Norte, foram acionadas.

O Centro de Operações Rio (COR) registrou 37 alagamentos na cidade e informou os locais com maiores volumes de chuva nas zonas Norte e Oeste: Grajaú (19,2mm); Bangu (18,2mm); Madureira (17,8mm); Jacarepaguá/Tanque (17,8mm); Santa Cruz (17,4mm); Avenida Brasil/Mendanha (25,8mm/1h) e Tijuca/Muda (22,2mm/1h).

O DIA fez um compilado de vídeos que mostram, além da escuridão no céu, as "cachoeiras" formadas pela água da chuva nas ladeiras e escadas do Rio.

Veja como ficou a cidade após as fortes chuvas que deixaram o dia escuro.

Além dos alagamentos, cinco quedas de árvores foram contabilizadas: Cidade Nova, na Zona Central, em Laranjeiras, na Zona Sul, em Vila Valqueire e Pechincha, na Zona Oeste, além de Bento Ribeiro, na Zona Norte. A Defesa Civil também foi acionada para uma queda de estrutura na Avenida Monsenhor Félix, em Vaz Lobo. No entanto, não houve a necessidade de realizar o acionamento de sirenes.

O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto. Sobre os volumes de chuva na cidade, o COR detalhou quais os níveis considerados fracos, moderados, fortes ou muito fortes. Até 0,5 mm/h: chuva fraca; entre 0,5 e 25 mm/h: chuva moderada; de 25,1 a 50 mm/h: chuva forte; maior de que 50 mm/h: chuva muito forte.

Também na manhã desta quinta-feira, durante o temporal, uma mulher gravou o momento em que a água da chuva invade um ônibus da linha 399, da Viação Pavunense. Nas imagens, é possível ver diversos pontos de vazamentos dentro do coletivo. Os viajantes tiveram que se levantar dos assentos e se espremer pelo corredor para não se molharem. "O ônibus chove aqui dentro e chove fora, está saindo água por um monte de lugar", relatou a passageira.

Partes de posto de gasolina e de muro desabaram



Às 7h30, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência sobre queda de estrutura, na Avenida Monsenhor Félix, em Vaz Lobo, na Zona Norte. Segundo o Quartel de Irajá, ninguém ficou ferido.

Durante temporal, cobertura de um posto de gasolina em Vaz Lobo caiu Reprodução / Redes sociais

Durante o temporal, uma grande parte metálica que cobria o local cedeu e a outra metade ficou retorcida. Além da previsão de chuva, o COR informou que os ventos podem chegar até 76 Km/h.

Na Baixada Fluminense, às 9h40, o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer uma mulher, que foi levada pela correnteza do Canal Cabloco, na Avenida Dr. Manoel Teles, em Duque de Caxias. Segundo relatos, ela teria se apoiado em um muro que cedeu. Em nota, a corporação disse que os bombeiros estão procurando pela mulher.

*Em atualização