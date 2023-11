Leonardo Silva, de 16 anos, se afogou neste domingo (5), no mar de Ipanema - Reprodução / Arquivo pessoal

Publicado 06/11/2023 10:12

Rio - Segundo Alessandra Silva, mãe de Leonardo Silva, de 16 anos, que está desaparecido após ter se afogado no mar em Ipanema, na Zona Sul da cidade, neste domingo (5), o filho saiu de Resende, no interior do Rio, e foi a praia em uma excursão sem a sua autorização. Ela ainda reclama que a empresa de transporte não entrou em contato com a família para o consentimento da viagem, já que ele é menor de idade.

“Ele veio com uma excursão da [Fazenda da] Barra 2, de Resende, no interior do Rio, sem a minha autorização. A responsável pelo passeio não me procurou, não me falou nada, nem me ligou para avisar que o menino afogou. Vim para cá assim que soube, a prefeitura disponibilizou um carro”, explicou ao DIA.

As buscas pelo jovem foram retomadas na manhã desta segunda-feira (6). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a procura continua com auxílio de guarda-vidas, motos-aquáticas, helicópteros e drones da corporação.



Segundo a corporação, além deste, outros dois afogamentos também aconteceram na altura da Rua Farme de Amoedo, próximo ao Boteco Belmonte. Um dos adultos já estava no fundo do mar quando foi retirado com vida. As vítimas não foram identificadas e não precisaram ser levadas para hospitais.



A mãe de Leonardo também falou para a reportagem sobre a rotina de seu filho. “Ele gostava de jogar bola. Todo mundo o conhece como jogador, tem vários troféus. Gostava de ficar com os amigos conversando. Ele era estudioso", disse.



A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca neste domingo (5), em que ondas de até 3,5 metros de altura poderiam atingir o litoral da cidade do Rio até as 18h de segunda-feira (6). Durante a manhã de ontem, banhistas do Leblon e Ipanema, na Zona Sul, foram surpreendidos pelo mar invadindo o calçadão

*Reportagem do estagiário Lucas Guimarães, sob supervisão de Iuri Corsini