Irmã da vítima acredita que o estupro tenha sido premeditadoReprodução

Publicado 06/11/2023 22:15 | Atualizado 06/11/2023 22:17

Rio - Policiais civis da 58ª DP (Posse) terão suas condutadas investigadas após levarem a adolescentes de 15 anos, vítima de estupro por dois homens em Nova Iguaçu , à cena do crime sem a presença de seus responsáveis, nesta segunda-feira (06). As imagens e vídeos do crime também foram compartilhados nas redes sociais. Além de levarem a menina aonde os abusos foram realizados, três outros menores de idade também teriam sido levados a distrital sem seus pais.