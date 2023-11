Vítima foi dada como desaparecida após sair para pescar na Baía de Sepetiba - fotos DIVULGAÇÃO

Vítima foi dada como desaparecida após sair para pescar na Baía de Sepetibafotos DIVULGAÇÃO

Publicado 06/11/2023 20:10

Rio - Um pescador acusado de homicídio e ocultação de cadáver foi preso, nesta segunda-feira (6), por policiais civis da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). A vítima saiu para pescar com o suspeito antes de ser dado como desaparecido, no dia 17 de maio deste ano, em Sepetiba, Zona Oeste do Rio.

De acordo com os investigadores, o acusado chegou a ser questionado sobre o sumiço da vítima à época do caso, quando disse que o colega tinha se desequilibrado e caído no mar. Ele esclareceu também que tentou resgatá-lo, mas não conseguiu por conta das condições do tempo.

Os policiais, contudo, descobriram que o pescador e a vítima já tinham se desentendido antes do ocorrido e que a vítima teria um suposto relacionamento com a mulher do acusado.

A partir dessa informação, testemunhas foram ouvidas e foram feitas buscas pelo corpo da vítima na Baía de Sepetiba com auxílio de embarcações e mergulhadores do Corpo de Bombeiros.

As investigações demonstraram, ainda, que o autor apresentou duas versões sobre um ferimento que tinha na perna, além de diversas contradições e relatos de testemunhas.