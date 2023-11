Adolescente é atropelado na Avenida Ayrton Senna, na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira (6) - Reprodução

Publicado 06/11/2023 19:19

Rio - Um adolescente de 14 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado por um carro na Avenida Ayrton Senna, na altura do condomínio Alfa Barra, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na tarde desta segunda-feira (6). Segundo a mãe do menino, o motorista fugiu do local sem prestar socorro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h e levou o adolescente para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul do Rio. A Polícia Militar informou que uma equipe do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) também foi chamada para verificar o ocorrido. No local, foram informados pela mãe do menino sobre a fuga do atropelador.

A ocorrência foi registrada na 16ª DP (Barra da Tijuca), que vai investigar as circunstâncias do acidente.