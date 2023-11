Criminosos tentam assaltar policial militar de folga em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio - Divulgação

Publicado 06/11/2023 18:12

Rio - Um policial militar de folga reagiu a um assalto na frente de casa, no bairro de Bento Ribeiro, Zona Norte do Rio, e conseguiu impedir que criminosos roubassem o seu carro, no início da tarde desta segunda-feira (6). A câmera de segurança da residência de um vizinho do policial registrou o momento em que dois criminosos descem de um carro preto e abordam o motorista policial e um adolescente que havia acabado de entrar no veículo branco às 13h06 desta segunda-feira (6). Veja as imagens abaixo.



Os assaltantes ordenam que as vítimas desembarquem do carro e, em seguida, se aproximam do policial, retirando a aliança, relógio e outros itens de valor. É possível ver que apenas um deles estava armado. Ao perceber a ação, uma mulher sai para a rua, entra em luta corporal com um dos ladrões e acaba caindo no chão. Após a abordagem, um dos bandidos volta para o carro preto e o segundo ladrão, usando uma balaclava, assume o controle do carro branco e tenta manobrar o veículo para fugir na mesma direção que os comparsas.

Segundos depois, três tiros são disparados pelo policial contra seu próprio carro. Sozinho, o criminoso desarmado desiste de levar o veículo e sai correndo pela rua. Veja as imagens:

Policial militar reage a assalto e impede que criminoso roube seu carro em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio, na tarde desta segunda-feira (6).#ODia



Procurada, a Polícia Militar informou que equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionadas para verificar uma tentativa de assalto sofrida por um PM. Segundo a corporação, o policial reagiu e houve confronto. Até o momento, não há registro de prisão, apreensão ou feridos. A ocorrência foi registrada na 30ª DP (Marechal Hermes).