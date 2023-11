Os militares apreenderam 17 máquinas de caça-níqueis e 890 cartelas de bingo - Divulgação

Publicado 06/11/2023 20:56

Rio - Policiais militares interditaram, na manhã desta segunda-feira (06), um bingo clandestino de luxo, em pleno funcionamento, na Avenida Dom Helder Câmara, em Quintino, na Zona Norte do Rio.



De acordo com a PM, os agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) receberam informações sobre localização do bingo e foram até o endereço relatado, onde apreenderam 17 máquinas de caça-níqueis, sendo 15 logadas e duas em manutenção, além de 890 cartelas do jogo de azar.



Esta apreensão faz parte da operação 'Sossega Leão', que tem como finalidade principal coibir a prática ilegal de jogos de azar, contrabando de cigarros, jogo do bicho e jogos eletrônicos.



O responsável pelo bingo, dois apostadores e o material apreendido foram levados para sede da 29ª DP (Madureira). Na distrital, os detidos foram autuado por exploração dos jogos de azar e depois liberados. As máquinas ficaram acauteladas para posterior perícia do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e depois serão destruídas.



Quem tiver informações sobre a localização de bingos clandestinos, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



- Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177;

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177;

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ;

- WhatsApp dos Desaparecidos – (21) – 98849-6254.



O anonimato é garantido.