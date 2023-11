Droga estava escondida dentro de dutos de dois decks do navio da Grimaldi - Divulgação

Droga estava escondida dentro de dutos de dois decks do navio da GrimaldiDivulgação

Publicado 06/11/2023 19:38

Rio - A Receita Federal apreendeu, neste domingo (5), na Alfândega da Receita Federal do Porto de Vitória, uma carga de 1.594 kg de cocaína em um navio que veio de Hamburgo, na Alemanha. A ação conjunta com a Polícia Federal encontrou o material dentro de dutos de dois decks da embarcação Grande Amburgo, da empresa Grimaldi.

De acordo com o comando da operação, os agentes da Receita e da PF estiveram na embarcação durante toda a tarde, com a fiscalização nos 13 andares do navio. A parte externa foi monitorada por drones que examinaram as caixas-mar no casco da embarcação.

A droga foi encontrada nos durante uma fiscalização em dois decks do barco, com o auxílio de 15 cães farejadores. Antes mesmo da chegada no porto, a embarcação já vinha sendo monitorada pela equipe da Receita Federal.

A Receita Federal informou ainda que o objetivo de ações como essa é a repressão ao tráfico de drogas e a proteção da sociedade.