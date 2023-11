Com depressão, Lindomar ia até a loja no posto para se divertir - Reprodução/Redes sociais

06/11/2023

Lindomar Riva, de 53 anos, foi sepultado no Cemitério de Campo Grande, Zona Oeste do Rio, neste domingo (5). O velório teve início às 8h30 na Capela Senhor do Bonfim. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga se a Rio - O corpo de, de 53 anos, foi sepultado no Cemitério de Campo Grande, Zona Oeste do Rio, neste domingo (5). O velório teve início às 8h30 na Capela Senhor do Bonfim. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga se a vítima foi executada a tiros durante uma briga com outro homem por causa de uma máquina de pegar ursinhos de pelúcia.

O corpo de Lindomar foi encontrado com marcas de tiros por populares, na última sexta-feira (3), em um posto de combustíveis na Estrada do Mato Alto, em Campo Grande. Policiais do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados para verificar a ocorrência e preservaram a área até a chegada da perícia da DHC.

Nas redes sociais, parentes e conhecidos de Lindomar lamentaram a morte trágica dele. "Muito triste. Perdeu a vida por tão pouco"; "Um grande amigo que vai fazer muita falta"; "Que Deus console todos os corações da família. Meu grande amigo e primo, não dá para acreditar", escreveram alguns

Segundo informações iniciais, Lindomar teria pegado muitos ursinhos de pelúcia em uma máquina de brinquedos próximo ao posto de combustíveis onde foi executado. O criminoso responsável pelos disparos não teria gostado de ver o homem pegando os objetos.