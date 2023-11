11 tabletes de maconha foram apreendidos pelos agentes do BPTur - Reprodução / @pmerj

11 tabletes de maconha foram apreendidos pelos agentes do BPTurReprodução / @pmerj

Publicado 07/11/2023 08:15 | Atualizado 07/11/2023 08:23

Rio - Uma mulher foi presa em flagrante tentando embarcar com drogas na Rodoviária do Rio, no Santo Cristo, Zona Central da cidade. Ela foi detida na noite desta segunda-feira (6) por agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur).



De acordo com a Polícia Militar, a suspeita tentava embarcar com 11 tabletes de maconha escondidos em sua bagagem. O destino da moça era o município de Pirapetinga, em Minas Gerais. A origem da droga não foi informada.



A mulher, que não teve a identidade revelada, e o material apreendido, foram encaminhados para a 4ª DP (Praça da República).