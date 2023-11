O caso foi encaminhado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu (DEAM) - Google / Reprodução

O caso foi encaminhado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu (DEAM)Google / Reprodução

Publicado 07/11/2023 09:01 | Atualizado 07/11/2023 14:15

Rio - Após uma denúncia de que uma adolescente de 15 anos foi estuprada por dois homens em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, um deles se manifestou nas redes sociais na noite desta segunda-feira (6) e negou o estupro, alegando que o caso foi uma 'brincadeira' que passou dos limites. De acordo com a vítima, os abusadores divulgaram o vídeo do crime em que ela aparece desacordada durante o ato.O suspeito, no entanto, alega que a adolescente estava consciente e concordou com a relação sexual. "Vim me defender a respeito dessa acusação de estupro, eu conheço essa menina há bastante tempo, ela me seguiu no Instagram e tudo mais. Sim, eu sei que a passamos do limite em relação a brincadeira, mas esse vídeo que está circulando mostra só eu fazendo essa brincadeira com ela, mas não foi só eu. Depois de um tempo eu fui pro quarto ver como ela estava. Chegando lá a gente se beijou e teve a relação", tentou justificar.Com informações um pouco confusas e um vídeo editado com alguns cortes, o homem alegou que após a relação a vítima permaneceu consciente."Em um dos vídeos que mostra eu no ato com ela, logo em seguida corta, mas em um outro mostra ela me agarrando, me puxando e a dona da casa entrando, mas quando a dona da casa entra eu saio constrangido e logo em seguida ela vem atrás e vai para o banheiro. Depois que eu saí do quarto ela andou normalmente para o banheiro e eu fui embora. Os amigos dela gravaram ela bem, andando, brincando", conta.Em meio aos relatos de que a vítima estava consciente, ele diz que ela perguntou para os amigos se tinha "ficado" com alguém e reagiu bem ao saber que foi com ele. Além disso, ele acusa a adolescente de pedir dinheiro para ele."Depois ela perguntou para os amigos se ela tinha ficado com alguém e falaram que ela tinha ficado comigo e ela ficou super de boa com a situação, mas depois os amigos divulgaram o vídeo dela e foi aí que ela veio dizendo que foi um estupro, sendo que não foi. Ela também veio me pedir dinheiro, me chamou de estuprador, dizendo que estuprei ela e me ameaçando , eu tenho conversas que mostra ela me pedindo R$800", contou.