Guarda municipal preso durante a ação - Divulgação / Polícia Civil

Guarda municipal preso durante a açãoDivulgação / Polícia Civil

Publicado 07/11/2023 10:37

Rio - O guarda municipal Rodrigo Cesar de Souza da Silva foi preso, nesta terça-feira (7), em uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público contra um esquema de pirâmide financeira dentro da própria corporação. Segundo as investigações, a organização criminosa movimentou, entre 2021 e 2022, cerca de R$ 134 milhões.



A operação Alta Confiança visa cumprir dois mandados de prisão e oito de busca e apreensão contra os integrantes do grupo. De acordo com o GAECO/MPRJ, Rodrigo Cesar de Souza da Silva é dono da Investimento Confiança, e Jadson Luiz do Nascimento Gonçalves, também alvo da ação, é dono da IC Invest, empresas criadas para aplicar o golpe da pirâmide, com a promessa de remuneração de 5% ao mês.

De acordo com a denúncia, pelo menos 12 servidores da Guarda Municipal denunciaram Rodrigo à Corregedoria da corporação. Para aumentar a arrecadação, a dupla chegou a convencer as vítimas a contraírem empréstimos bancários e a entregarem bens como carros e imóveis, que seriam convertidos em valores, os quais seriam reinvestidos na operação financeira fraudulenta.

Para dar credibilidade à atividade, os denunciados simulavam cenário de operações na bolsa, alugavam helicóptero, e ostentavam em redes sociais um estilo de vida luxuoso, com carro importado, viagens e passeios de alto valor e residência em bairro nobre da capital fluminense.

As investigações apontam que os investidores perceberam que tinham sido vítimas do golpe da pirâmide quando receberam um comunicado das empresas informando sobre a diminuição da taxa de lucros e rendimentos. Segundo os relatos, as promessas de rendimentos caíram de 5% ao mês para 2% e até 1% ao mês, chegando à completa interrupção dos pagamentos.



Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa e estão sendo cumpridos em endereços nos bairros da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Campo Grande, na Zona Oeste. Entre as medidas cautelares estão a decretação do sequestro de veículos, embarcações, quotas empresariais, imóveis, saldos em contas de investimento e de poupança, depósitos a prazo, aplicações financeiras em renda fixa ou variável, fundos de investimento e demais ativos financeiros, bens, direitos ou valores titularizados pelas pessoas físicas e jurídicas.

Procurada, a Guarda Municipal informou que Rodrigo foi afastado de suas atividades profissionais e que está sendo acompanhado pela Corregedoria. Disse, ainda, que está colaborando com as investigações do Ministério Público e da Polícia Civil.