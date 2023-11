Faixa exclusiva é uma preparação para o início do BRT Transbrasil - Divulgação

07/11/2023

Rio - Em apenas um mês de funcionamento, a faixa seletiva da Avenida Brasil já tem registradas pouco mais de 34 mil multas aplicadas para motoristas que foram flagrados circulando irregularmente no espaço. A infração é considerada gravíssima, no valor de R$ 293,47.

O valor total de multas aplicadas no período de 7 a 31 de outubro chega aos R$ 10 milhões, sendo 60% de carros, 30% de motos e 10% outros veículos. A faixa tem como objetivo reduzir o tempo de deslocamento no transporte público e de ser uma preparação para o BRT Transbrasil.

Na seletiva, só podem circular ônibus interestaduais, intermunicipais e ônibus urbanos. É autorizada também para veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito, ambulâncias, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública.

A faixa exclusiva é localizada mais à esquerda em cada direção com 22 km de extensão, entre as estações do BRT Guadalupe e Caju. O limite de velocidade é de 70 km/h e a fiscalização é feita por 19 radares fixos e oito lombadas eletrônicas.

Para tentar fugir do esquema de segurança, motoristas fazem bandalhas no decorrer da via. A maior parte deles segue pela seletiva e, ao chegar perto da próxima fiscalização, voltam para a faixa normal. Ao passarem do radas ou da lombada, retornam para a faixa, que é proibida para táxis, carros de passeio e vans.

Transbrasil

Quando a Transbrasil entrar em operação, a seletiva dará lugar ao corredor do BRT. Os ônibus seguirão podendo utilizar a via, mas agora compartilhando o espaço com os articulados "amarelinhos". Em virtude do aumento do número de ônibus, o corredor será ampliado entre o Terminal Margaridas e o Cemitério do Caju, passando a ocupar duas faixas da pista, em ambos os sentidos. Apenas os articulados poderão fazer parada para embarque e desembarque de passageiros nas estações de BRT.