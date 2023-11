Grande movimentação na Praia do Lema, na Zona Sul do Rio - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 15/11/2023 23:05

Rio - A orla do Rio teve grande movimentação nesta quarta-feira (15), Dia da Proclamação da República, e recebeu policiamento reforçado. Na saída das praias, diversas equipes da Polícia Militar fizeram a escolta de ônibus da Linha 474, que circula na Zona Sul, para impedir o vandalismo a depredação dos coletivos na volta para casa.

Os ônibus ficaram lotados de passageiros e com o calor, além da ausência de ar condicionados, o tumulto foi grande. Em virtude disso, os veículos que passavam pelas orlas foram escoltados por PM para evitar maiores confusões.

Além das abordagens em ônibus que passam pelas praias do Rio, a Polícia Militar também realizou patrulhamentos ostensivos no Arpoador, em Copacabana, no Leblon, em Ipanema e em Botafogo.

Durante um patrulhamento, um homem foi preso em flagrante por agentes do 19º BPM, na Praia de Copacabana, na altura do posto dois, por furtar um celular e pertences de um banhista. Os objetos foram apreendidos e devolvidos para a vítima.

Ônibus vandalizado no feriado

Vândalos quebraram as janelas de um ônibus da frota municipal , na tarde desta quarta-feira (15), em Copacabana, Zona Sul do Rio. Pelo menos quatro estruturas do veículo foram destruídas, na Rua Barata Ribeiro.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 19º BPM (Copacabana) cercaram o coletivo e conduziram para à 12ª DP (Copacabana) alguns passageiros. Ainda segundo a corporação, na abordagem, os suspeitos tentaram fugir do local. A PM não informou ao certo quantos passageiros foram conduzidos para a distrital.

Em 2023, 135 ônibus já foram sequestrados para serem utilizados em barricadas; 25 foram incendiados e cerca de 2.350 mil foram vandalizados, segundo dados do Rio Ônibus. O valor de substituição é de R$ 850 mil.