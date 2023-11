Ônibus tem janelas depredadas por vândalos em Copacabana, na Zona Sul do Rio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 15/11/2023 18:57

Rio - Vândalos quebraram as janelas de um ônibus da frota municipal, na tarde desta quarta-feira (15), em Copacabana, Zona Sul do Rio. Pelo menos quatro estruturas do veículo foram destruídas, na Rua Barata Ribeiro.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 19º BPM (Copacabana) cercaram o coletivo e conduziram para à 12ª DP (Copacabana) alguns passageiros.

Ainda segundo a corporação, na abordagem, os suspeitos tentaram fugir do local. A PM não informou ao certo quantos passageiros foram conduzidos para a distrital.

Mesmo com o tempo instável, cariocas lotaram as praias para aproveitar o feriado da Proclamação da República. Como estratégia para evitar cenas de depredações na volta do passeio, equipes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) reforçaram a segurança em pontos de parada do transporte público na Avenida Princesa Isabel, em Copacabana, na tarde desta quarta-feira (15).

"Destacamos que a maior parte dos ônibus que deixam a região da Zona Sul do Rio de Janeiro são escoltados por policiais. Além disso, abordagens a esses coletivos são constantes. As medidas têm como objetivo evitar casos de depredação, furtos e roubos no interior dos coletivos", informou a PM.

O Rio Ônibus, sindicato que representa as empresas do setor, repudiou mais um caso de vandalismo na cidade e afirmou que estes episódios colocam em risco a vida dos passageiros e acarreta um prejuízo mensal superior a R$ 2 milhões.

"As cenas alarmantes, que se repetem semanalmente, reforçam a necessidade de maior atenção das autoridades competentes com a segurança pública do Rio de Janeiro", disse o sindicato, por meio de nota.



Em 2023, 135 ônibus já foram sequestrados para serem utilizados em barricadas; 25 foram incendiados e cerca de 2.350 mil foram vandalizados, segundo dados do Rio Ônibus. O valor de substituição é de R$ 850 mil.