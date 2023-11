Bombeiros militares morreram em grave acidente de carro em Macaé - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 15/11/2023 18:58 | Atualizado 15/11/2023 19:23

Rio - Quatro pessoas morreram na colisão entre um carro e uma carreta, na BR-101, altura do bairro Córrego do Ouro, em Macaé, Norte Fluminense, na tarde desta terça-feira (14). Entre as vítimas, estavam dois bombeiros militares: o 3º sargento Gabriel Gomes Ferreira e o 1º sargento Julio Cesar da Rocha Vidal. Eles eram lotados no Centro de Suprimento e Manutenção de Material Motomecanizado do Corpo de Bombeiros do estado do Rio.

De acordo com a corporação, o quartel de Macaé foi acionado às 14h40 para a ocorrência. No local, eles encontraram os militares e uma terceira pessoa já mortos. Uma quarta vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipal de Macaé, mas não resistiu aos ferimentos. A identificação dos outros dois mortos ainda é desconhecida. As circustâncias do acidente não foram divulgadas.

O Corpo de Bombeiros emitiu uma nota se solidarizando com parentes e amigos das vítimas e afirmou que dará todo o apoio às famílias dos militares, por meio da Diretoria Geral de Assistência Social.



Na madrugada desta quarta-feira (15) houve outro grave acidente na rodovia. Duas carretas colidiram na altura do município de Rio das Ostras. Um motorista ficou levemente ferido. O outro foi socorrido em estado grave.

De acordo com a Arteris Fluminense, a vítima grave foi levada para o Hospital Municipal de Macaé e a leve para o Hospital Municipal de Casimiro de Abreu. A Polícia Rodoviária Federal também atuou na ocorrência.

As pistas sentido Rio e sentido Espírito Santo, onde ocorreram o acidente, precisaram ser interditadas. A pista do Rio foi liberada ao meio-dia, no entanto, o trânsito no local registrou um engarrafamento de 9 km.