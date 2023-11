Bruno Malta era um reconhecido profissional da cobertura carnavalesca de SP - Divulgação

Bruno Malta era um reconhecido profissional da cobertura carnavalesca de SP Divulgação

Publicado 15/11/2023 17:02

Bruno Malta, de 28 anos. O jornalista trabalhava fazendo a cobertura do Carnaval em São Paulo e estava no Rio de Janeiro para visitar a namorada, que mora em Vila Isabel. O colunista havia aproveitado a estadia na cidade para ir aos ensaios de algumas escolas do Grupo Especial.

Rio - A vítima fatal do atropelamento por caminhão em Vila Isabel , Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira (15), foi identificada como. O jornalista trabalhava fazendo a cobertura do Carnaval em São Paulo e estava no Rio de Janeiro para visitar a namorada, que mora em Vila Isabel. O colunista havia aproveitado a estadia na cidade para ir aos ensaios de algumas escolas do Grupo Especial.

fotogaleria

Bruno morreu após ser atingido por um caminhão no Boulevard 28 de Setembro, próximo à esquina com a Rua Visconde de Abaeté. Segundo testemunhas, o jornalista foi até uma padaria da região para comprar pães. Ao atravessar, o motorista do caminhão teria avançado o sinal e o atropelado. O condutor do veículo parou para socorrê-lo, mas o colunista morreu no local.

Na noite anterior ao acidente, Bruno estava na quadra do Acadêmicos do Grande Rio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Em suas redes sociais, a última mensagem escrita por ele foi um trecho do novo samba-enredo do Grande Rio: "No meu destino a eternidade. Traz no manto a liberdade, enquanto a onça não comer a lua", escreveu às 23h30 de terça-feira (14).

Considerado um profissional "fora de série" e apaixonado pelo Carnaval, colegas de trabalho ficaram surpresos com a perda trágica do colunista. Bruno foi colaborador de páginas como "Ouro de Tolo", "Sambario", "Rádio Arquibancada", "Carnavalize" e "Mais Carnaval". "Apesar de ser paulistano, ele era apaixonado pelo Rio de Janeiro. Uma vez ele me confidenciou o desejo de morar na cidade e agora parte aqui [no Rio de Janeiro] se despedindo do que mais gostava", disse o jornalista Michel Grillo, responsável pela página do Facebook "100% Carnaval".

Ainda segundo o colega de profissão, Bruno provavelmente tinha planos para ir ao ensaio de rua da Unidos de Vila Isabel, nesta quarta-feira (15).

Homenagens

O Blog Ouro de Tolo fez uma homenagem ao colunista. "Nosso grande amigo, começou escrevendo em nossas páginas ainda quando o blog era escrito e foi o convidado da primeira live do nosso projeto. Será eterno em nossas lembranças, mentes e corações."

A escola de samba Unidos de Vila Isabel também comentou sobre a fatalidade. "É com profunda tristeza que recebemos a notícia do falecimento precoce do jornalista de Carnaval, Bruno Malta, vítima de um acidente de trânsito no nosso bairro de Vila Isabel hoje pela manhã. Bruno era um reconhecido profissional da cobertura carnavalesca de São Paulo e tinha presença constante nos veículos de imprensa do Carnaval carioca. Nesse momento de dor, desejamos a todos os familiares, amigos e colegas de trabalho muita força e fé", disse a nota.

Atropelamento em investigação

O atropelamento de Bruno foi registrado na 20ª DP (Vila Isabel), que vai ficar responsável por investigar as circunstâncias do acidente. A perícia foi realizada no local e o corpo removido para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro. O sepultamento do colunista deverá ser realizado em São Paulo, no estado onde ele morava e tinha família. Ainda não há informações sobre quando será feito o translado do cadáver e nem sobre o local do enterro.