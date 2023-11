Segundo as investigações, ele já havia sido condenado pela Justiça de Minas Gerais - Divulgação/ PM

Publicado 15/11/2023 21:04 | Atualizado 15/11/2023 21:50

Rio - Um assassino condenado a mais de 60 anos de prisão foi capturado, nesta quarta-feira (15), em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. Ele é investigado por uma série de assassinatos de mulheres, ocorridos nos estados de Minas Gerais e na Bahia. A prisão ocorreu após um trabalho de inteligência e cruzamento de informações da 126ª DP (Cabo Frio).

De acordo com os agentes da distrital, o acusado estava preso em Minas Gerais e obteve a progressão de pena para o regime semiaberto. Ele aproveitou a oportunidade para fugir para o Rio de Janeiro, a fim de se esconder das autoridades. Segundo as investigações, ele já havia sido condenado pela Justiça de Minas Gerais a mais de 60 anos de prisão devido as mortes dessas mulheres.