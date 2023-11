Homem morre após ser atropelado por caminhão em Vila Isabel - Reprodução / Redes Sociais

Homem morre após ser atropelado por caminhão em Vila IsabelReprodução / Redes Sociais

Publicado 15/11/2023 12:38 | Atualizado 15/11/2023 17:28

Rio - Um homem foi atropelado por um caminhão no Boulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira (15). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, identificada como Bruno Malta, de 28 anos, morreu no local. Ele era jornalista e trabalhava fazendo a cobertura do Carnaval em São Paulo. Bruno estava no Rio de Janeiro para visitar a namorada, que mora em Vila Isabel.

Às 10h14 a corporação foi acionada para atender a ocorrência, que aconteceu no Boulevard 28 de Setembro, próximo à esquina com a Rua Visconde de Abaeté. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o Boulevard 28 de setembro precisou ser parcialmente interditada devido ao atropelamento. A pista da esquerda foi fechada e o trânsito foi deslocado para a pista da direita.

Segundo testemunhas, o jornalista foi até uma padaria da região para comprar pães. Ao atravessar, o motorista do caminhão teria avançado o sinal e o atropelado. O condutor do veículo parou para socorrê-lo, mas o colunista morreu no local.

O atropelamento de Bruno foi registrado na 20ª DP (Vila Isabel), que vai ficar responsável por investigar as circunstâncias do acidente. A perícia foi realizada no local e o corpo removido para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro. O sepultamento do colunista deverá ser realizado em São Paulo, no estado onde ele morava e tinha família. Ainda não há informações sobre quando será feito o translado do cadáver e nem sobre o local do enterro.