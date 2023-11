Cartaz divulgado pelo Disque Denúncia - Reprodução

Cartaz divulgado pelo Disque DenúnciaReprodução

Publicado 15/11/2023 16:13

Rio - Um cartaz com o título "Quem é Ele?" foi divulgado pelo Disque Denúncia nesta quarta-feira (15) para ajudar a encontrar um segundo envolvido na tentativa de assalto ao policial civil Wellington Lourenço Soares na Barra da Tijuca, Zona Oeste, na semana passada.

O caso aconteceu na última quarta-feira (8), quando Wellington, que era lotado na lotado na 52ª DP (Nova Iguaçu), saía de um restaurante na Avenida Lúcio Costa. Na ocasião, dois homens em uma moto o abordaram para realizar o assalto.

Ele reagiu e baleou um dos assaltantes, que morreu no local. O agente deu entrada no Hospital Municipal Lourenço Jorge, também na Barra, após ser baleado no braço e nas costas, mas sofreu uma parada respiratória e não resistiu.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que fez perícia no local e busca informações que possam identificar o segundo envolvido no crime.

Quem tiver informações sobre a identificação do envolvido, pode denunciar de forma anônima ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

- Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)