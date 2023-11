Moradores do Vidital protestam pelo segundo dia seguido na Avenida Niemeyer, na Zona Sul do Rio - Divulgação

Moradores do Vidital protestam pelo segundo dia seguido na Avenida Niemeyer, na Zona Sul do RioDivulgação

Publicado 15/11/2023 20:37 | Atualizado 15/11/2023 20:37

Rio - Moradores do Morro do Vidigal, na Zona Sul do Rio, fazem mais um protesto na Avenida Niemeyer, sentido São Conrado, na noite desta quarta-feira (15), pelo segundo dia seguido contra a falta de luz na região. Os clientes da Light, empresa responsável pelo fornecimento de eletricidade no Vidigal, estão há cinco dias sem energia em suas casas em meio a forte onda de calor que atinge o estado. Na noite da última terça-feira (14), os manifestantes também protestaram e bloquearam a mesma avenida.



Entre às 18h20 e 19h35, os sentidos para São Conrado e Leblon, na Avenida Niemeyer, foram interditados com caçambas de lixo para impedir a passagem de veículos. Moradores também carregam cartazes e placas pedindo melhorias no serviço.

A Light informou que equipes trabalham no local. Ainda segundo a empresa, as inúmeras ligações clandestinas colaboram com a queda da eletricidade. "Com a demanda irregular de energia provocada pelas ligações clandestinas, os transformadores desligam, ocasionando interrupções", informou a empresa.