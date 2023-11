Fãs da popstar americana Taylor Swift acampam em frente ao Engenhão para garantir bons lugares nos shows da cantora - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 15/11/2023 18:25

Rio – O que é uma tempestade para os fãs de Taylor Swift? Nem a chuva muito forte desta terça-feira (14) foi capaz de fazer os 'swifties', como são chamados os tietes da cantora americana, acampados em frente ao Estádio Nilton Santos, voltarem para casa. Para conseguirem um bom lugar nos shows da 1ª turnê da popstar no Brasil , que acontecerão sexta-feira, sábado e domingo (17, 18 e 19), admiradores da artista montaram barracas de camping na entrada do Engenhão, na Zona Norte, e não arredam o pé do local, faça chuva ou faça sol.

Faltando apenas dois dias para o primeiro show da "The Eras Tour", amigos se revezam em barracas na fila, que conta com regras próprias de organização, como explica a estudante de letras Hanna Bittencourt, de 21 anos: "As barracas têm nomes e crachás com o apelido, o nome dos participantes, o número na fila, o telefone das pessoas que estão abrigadas ali. É tudo muito tranquilo, com muita ordem, e todos respeitam”, diz a fã, que irá aos shows nos três dias.

A moradora do Recreio, Zona Oeste, está acampada, desde a tarde da última terça-feira (14), com duas amigas na barraca de número 3. Com a chuva da última noite, que deixou a cidade em estágio de mobilização (quando há risco de ocorrência de alto impacto), o acampamento teve que ser desmontado às pressas, e o grupo foi abrigado em uma quitinete alugada no entorno do estádio pelos ocupantes da barraca de número 1, que cedeu espaço para todos. Nesta quarta (15), o camping improvisado foi retomado na mesma ordem e animação do dia anterior: “Nós cantamos, fazemos pulseiras da amizade, conversamos e trocamos ideia sobre o Taylor. O clima é de muito alto astral”, conta Pedro Rangel, 20, estagiário da OAB.

As pulseiras da amizade a que Pedro se refere são pulseiras de miçangas coloridas que estão em alta entre os fãs de Taylor Swift. Eles criaram a tradição de trocar os braceletes em referência à música “You’re On Your Own, Kid”, do álbum Midnights (2022), em que Taylor canta: "So make the friendship bracelets / Take the moment and taste it / You’ve got no reason to be afraid" (Então faça as pulseiras da amizade / Aproveite o momento e saboreie / Você não tem motivos para ter medo, em tradução para o português).

Levando amizade a sério, mesmo sendo vínculos recentes, os fãs se revezam em turnos para tomar conta dos lugares na fila. A barraca de Pedro, por exemplo, é para 18 pessoas, mas nunca foi preenchida pelo número máximo. Ele estima que, nesta quarta (feriado), deve ter o maior número de fãs desde o início do acampamento, entre seis e sete pessoas.

Este é o primeiro show da Swift que o estudante de direito assistirá: "Eu sou muito fã desde 2012. Ela é uma inspiração para mim, me identifico muito com as letras dela, com a família dela, com a história da avó que pagou a primeira gravadora para ela, aos 13 anos”, afirma, contente, o fã que tem a palavra "Reputation", álbum de 2017 da popstar, e também um pedaço da letra da música "Cardigan" tatuados no corpo.



Ele irá ao show no próximo sábado (18): "Eu comprei a pista premium, custou R$ 485, e foi o melhor investimento que já fiz na minha vida. A estrutura e o tempo de show são o máximo. Nunca vamos ter a oportunidade de ter outro artista que faz todas as eras em um único show", afirma.



Já Hanna comprou ingressos para os três dias de shows no Rio e um em São Paulo, onde Swift se apresentará nos dias 24, 25 e 26 de novembro no Allianz Parque. Para garantir os ingressos do Rio, Hanna acampou por três semanas, em junho, em frente ao Engenhão: “A Taylor anunicou um show de cada vez, um em cada semana, então eu voltava a acampar para comprar o ingresso do show que ela havia divulgado. No segundo acampamento, choveu muito. Nós tínhamos preparado um lugar bem confortável, com tapete, cooler para gelar bebidas e caixa de som, mas veio a chuva e cobriu tudo, molhou tudo. Hoje eu olho em retrospecto e penso: 'que loucura', mas também vejo que tudo valeu a pena e faria tudo de novo", confessa.



Com a proximidade das apresentações, Hanna diz que o coração está a mil: "Já não consigo dormir, estou muito animada! Ao mesmo tempo que estou me preparando há meses, desde o anúncio da passagem da turnê pelo Brasil, ainda não caiu a ficha de que verei a Taylor".



A tiete preparou seu próprio figurino especial, com três roupas diferentes, cada uma para um dia de show: "Quis fazer uma roupa diferente do mesmo álbum, o Red (2012), o meu favorito. O look do primeiro dia é um vestido que ela usa no clique do 'I Bet You Think About Me', a roupa do segundo dia é uma que ela usou no show da 'Red Tour’, em 2012, como se fosse uma fantasia de mágico, e a terceira é uma camiseta famosa dela, escrita 'A lot going on at the moment'".



Sobre sua admiração pela popstar, Hanna afirma que é por se sentir próxima de sua diva: "Pelas músicas de Taylor, nos sentimos muito próximos dela, como se ela fosse uma amiga íntima. Ela costuma cantar músicas surpresas nos shows. Se ela cantar ‘You’re on your own, kid’, do álbum Midnight, eu vou até tatuar", garante, com o sorriso de quem está realizando o sonho de ver o seu ídolo. "It's a love story, baby, just say yes".