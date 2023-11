A cantora americanaTaylor Swift fará shows no Engenhão - Divulgação

Publicado 15/11/2023 12:00





Os portões abrem às 16h e o início dos shows está previsto para as 19h30. Os ingressos estão esgotados, incluindo os pacotes VIPs, e foram vendidos a partir de R$ 240 (meia-entrada). Os valores mais altos eram os da inteira na pista premium, disponíveis a R$ 950. O total de ingressos vendidos para cada dia de show foi de 60.177, dos quais 40% são destinados aos beneficiários da meia-entrada. Rio – A Prefeitura do Rio montou uma operação especial para os tão aguardados shows da turnê "The Eras Tour" , da cantora americana Taylor Swift, sexta-feira, sábado e domingo (17, 18 e 19), no Estádio Nilton Santos, mais conhecido como Engenhão, Zona Norte.Os portões abrem às 16h e o início dos shows está previsto para as 19h30. Os ingressos estão esgotados, incluindo os pacotes VIPs, e foram vendidos a partir de R$ 240 (meia-entrada). Os valores mais altos eram os da inteira na pista premium, disponíveis a R$ 950. O total de ingressos vendidos para cada dia de show foi de 60.177, dos quais 40% são destinados aos beneficiários da meia-entrada.

O fenômeno Taylor Swift, de 33 anos, atingiu uma magnitude tão alta, que a cantora já foi chamada de "a Madonna do século 21". O jornal The Tennessean, de Nashville, chegou a abrir uma vaga para um repórter exclusivo cobrir apenas a artista para uma seção de jornal destinada à ela. O pré-requisito é que o profissional fosse especializado em "capturar o impacto musical e cultural de Taylor Swift". A remuneração era de até US$ 50 por hora, o equivalente a R$ 243.



Após as três apresentações no Rio, que terão abertura da cantora e atriz americana Sabrina Carpenter, Taylor segue para São Paulo, onde faz outras três, na turnê que começou no dia 17 de março, nos Estados Unidos, com 50 shows. Os primeiros fora do país da cantora foram quatro no México, em agosto. Antes de desembarcar no Brasil, Swift passou pela Argentina, em novembro. A turnê, uma das mais rentáveis do mundo, faz uma pausa depois dos shows no Brasil.



Não tenho ingressos para o show da @taylorswift13 . Pela atenção, obrigado! — Eduardo Paes (@eduardopaes) November 15, 2023

Esquema para os shows do Rio

Para ninguém se atrasar ou passar perrengue, o Centro de Operações Rio (COR), a Cet-Rio, a Guarda Municipal, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e a Comlurb farão ações especiais. O número total de efetivo é de 721 agentes.



A principal recomendação da prefeitura é que quem vá ao evento utilize o trem e metrô para se deslocar, pois as vias estarão bloqueadas para a circulação de veículos e o estacionamento de carros estará proibido em todo o entorno do estádio.

Funcionamento do MetrôRio



Nos três dias de show, o MetrôRio vai estender o horário de embarque na estação Central do Brasil / Centro, que faz a integração com o serviço de trens urbanos da SuperVia, até 1h30. O embarque será feito exclusivamente pelo acesso A (Central do Brasil). As demais estações funcionarão normalmente das 5h à meia-noite, na sexta e no sábado, e das 7h às 23h, no domingo. Depois desse horário, ficarão abertas apenas para desembarque e dispersão do público.



Da Estação Central do Brasil, partirão viagens de trem diretas para a Estação Olímpica do Engenho de Dentro. Na sexta-feira, os trens sairão da plataforma 4, com intervalos de 40 minutos entre 15h30 e 18h50. No sábado e no domingo, os trens também sairão da plataforma 4 da Central do Brasil para a Estação Olímpica Engenho de Dentro, com intervalos de 30 minutos entre 16h e 19h.



O esquema especial de tráfego, elaborado pela Cet-Rio, prevê as seguintes interdições:



Dias 17, 18 e 19/11, das 15h às 2h do dia seguinte:



-Rua Dr. Padilha;

-Rua José dos Reis;

-Rua Guineza, entre a Rua Bento Gonçalves e a Rua Goiás;

-Rua das Oficinas;

-Rua Henrique Scheid;

-Rua Sales Guimarães;

-Rua Comendador João C. de Almeida;

-Rua Gentil de Araújo;

-Rua Coronel Cunha Leal;

-Rua Gen. Clarindo;

-Rua Dona Eugênia.



Dias 17, 18 e 19/11, das 16h às 2h do dia seguinte:



-Rua Goiás, entre a Rua Guilhermina e a Rua José dos Reis;

-Rua Arquias Cordeiro, entre a Rua José dos Reis e a Rua Dona Teresa.



Desvios no trânsito



-Os veículos provenientes da Rua Goiás poderão realizar o seguinte desvio: Rua Goiás, Rua Guilhermina, Av. Dom Helder Câmara, Rua José Bonifácio e Rua Arquias Cordeiro;

-Os veículos provenientes da Rua Piauí poderão realizar o seguinte desvio: Rua Piauí, Av. Dom Helder Câmara, Rua João Pinheiro, Rua Leopoldina, Rua Silvana e Rua Goiás.



Proibição de estacionamento

Para garantir a chegada e saída do público do evento com segurança e garantir boa fluidez do tráfego na região, será necessário proibir o estacionamento em diversas vias da região.



A partir das 23h do dia 16/11 às 2h do dia 20/11:



-Rua Dr. Padilha;

-Rua José dos Reis entre Rua Bento Gonçalves e número 658;

-Rua Bento Gonçalves, entre a Rua José dos Reis e a Rua Guineza;

-Rua Guineza;

-Rua Afonso Ferreira;

-Rua das Oficinas;

-Rua Henrique Scheid;

-Rua Sales Guimarães;

-Rua Gentil de Araújo;

-Rua Goiás, entre a Rua Guilhermina e a Rua José dos Reis;

-Rua Arquias Cordeiro, entre a Rua José dos Reis e a Rua Dona Teresa;

-Rua Benício de Abreu;

-Rua Gen. Clarindo;

-Rua Dona Eugênia.



Nos dias 17, 18 e 19/11, das 16h às 2h do dia seguinte: