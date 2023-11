Leonardo dos Reis do Nascimento, de 24 anos, foi morto a tiros em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste - Reprodução/Redes sociais

Leonardo dos Reis do Nascimento, de 24 anos, foi morto a tiros em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga as circunstâncias da morte de Leonardo dos Reis do Nascimento, de 24 anos, executado a tiros na Estrada Roberto Burle Marx, em Barra de Guaratiba, Zona Oeste do Rio, na noite de terça-feira (14). Leonardo estava em uma moto quando foi abordado por criminosos armados, que realizaram diversos disparos contra ele.



'Caio Piloto', de 24 anos. Uma das linhas de investigação é de que o jovem tenha sido alvo de milicianos que atuam em Guaratiba. O grupo paramilitar tenta impedir a entrada de traficantes da Vila do João, na Maré, Zona Norte do Rio, na localidade, dominada atualmente pela milícia. O plano de implementar o tráfico de drogas na localidade estaria sendo comandada pelo criminoso Caio Siqueira Ribeiro , conhecido como, de 24 anos.

No entanto, ao DIA, um amigo de Leonardo disse que o jovem estava na garupa de uma moto com um colega que havia sido ameaçado de morte recentemente. "Veio um carro atrás deles e efetuaram disparos. O colega que estava com ele foi para o hospital e ele morreu na hora", disse. A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se houve o registro de mais uma vítima na ocorrência, mas ainda não teve resposta.

A Polícia Militar não registrou uma segunda vítima na ocorrência. "Policiais do 31ºBPM foram à Estrada Roberto Burle Marx, em Barra de Guaratiba, onde localizaram um homem em óbito. A área foi isolada e a perícia acionada", disse por meio de nota.

Ainda segundo esse amigo do jovem, que preferiu não se identificar, Leonardo foi paraquedista e estava trabalhando como motorista de aplicativo. Para complementar a renda, o rapaz comercializava passeios de lancha em Barra da Guaratiba. Nas redes sociais de Leonardo, é possível ver ele realizando serviços como piloto de lancha.

Horas antes de ser encontrado morto, Leonardo publicou uma sequência de vídeos deitado na areia da praia de Barra de Guaratiba, sozinho. "Ele era uma pessoa incrível, que amava sua família e amigos. Não tinha vícios nenhum e também não tinha envolvimento com nada ilícito. Sempre trabalhou desde novinho e estava conquistando suas coisas honestamente", afirmou o amigo de Leonardo.

Nas redes sociais, outros amigos e familiares do jovem escreveram sobre ele. "Mais que um filho para mim. Descanse em paz"; "Por que fizeram isso com você, meu irmão? Quem te conhece sabe a pessoa maravilhosa que você era"; "Muito triste, um rapaz cheio de vida"; "Você foi um exemplo de irmão, filho, tio, padrinho. Um menino ótimo. Tenho orgulho de ter vivido na vida dele por dez anos. É muito difícil de acreditar".

Ainda não há informações sobre o sepultamento do rapaz.

Quem é Caio Piloto da Vila do João?

Caio Siqueira, o 'Caio Piloto', é considerado foragido da Justiça do Rio por suspeita de envolvimento na morte do policial militar inativo Marco Antônio Pisente Canário, em 8 de dezembro de 2021, no Caminho do Outeiro, em Barra de Guaratiba, Zona Oeste. O seu comparsa no crime, Jhonatan Borges do Reis, vulgo 'Esquilo', de 25 anos, também é procurado.



A dupla também foi identificada como autora do homicídio do policial penal Ronaldo Oliveira de Araújo, de 44 anos, morto a tiros em 30 de agosto de 2022, dentro da oficina mecânica Auto Mecânica Araújo, na Estrada do Magarça, em Guaratiba. Os dois homens estavam em uma moto e fugiram logo após o crime. O policial penal teria proibido o funcionamento de uma boca de fumo instalada por Jhonatan no local.

Eles ainda são investigados pela morte do empresário João Carlos da Costa, de 56 anos. A motivação foi a ameaça feita pelo empresário de denunciar Jhonatan pelo roubo de sua picape. O crime ocorreu em 8 de maio de 2022, na altura do número 3.620 da Estrada da Ilha, esquina com Rua Brante Hora, novamente em Guaratiba.

Investigações da DHC indicam que a dupla já foi apontada como autora de outros homicídios. Ainda segundo a especializada, a maioria das execuções ocorreram por disputas pelo controle do tráfico de drogas em Ilha de Guaratiba, Magarça, Vargens Grande e Pequena e Recreio dos Bandeirantes, bairros da Zona Oeste.

As apurações também relatam que eles praticam roubos de veículos no bairro de Bonsucesso e região, e se refugiam na Comunidade da Vila do João, localizada no Complexo da Maré, na Zona Norte. Contra a dupla há dois mandados de prisão expedidos pela 4ª Vara Criminal da Capital. Um pelo crime de homicídio qualificado referente à morte do policial inativo e outro pelo crime de homicídio qualificado e furto qualificado pela morte do policial penal. Todos os dois mandatos têm pedido de prisão preventiva.

