Assaltante foi flagrado durante roubo a máquina de sorvete há cerca de um mês - Reprodução

Assaltante foi flagrado durante roubo a máquina de sorvete há cerca de um mêsReprodução

Publicado 15/11/2023 15:05

Rio - A Polícia Militar prendeu, na madrugada desta quarta-feira (15), um suspeito de roubar uma máquina de sorvete na Rua Cordovil, em Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio. Ele foi detido em flagrante por agentes do 16º BPM (Olaria) no momento em que tentava arrombar um trailer com um pé de cabra.

Em meados de outubro, câmeras de segurança flagraram o momento em que um assaltante invadiu uma carroça para roubar um equipamento do mesmo tipo. Na noite de terça-feira, às 18h20, esse rapaz foi filmado se passando por cliente para fotografar uma máquina de sorvete. Horas depois, por volta das 3h30, um suspeito foi preso ao tentar arrombar esse mesmo estabelecimento que havia sido fotografado.

Veja os vídeos

Suspeito foi preso ao tentar roubar uma máquina de sorvete em Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio.



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/SZ7qjUqN6n — Jornal O Dia (@jornalodia) November 15, 2023

O preso, que não teve a identificação divulgada, foi encaminhado à 38ª DP (Brás de Pina) e, posteriormente, conduzido à central de flagrantes da 27ª DP (Vicente de Carvalho).