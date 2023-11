Policiais do 41º BPM (Irajá) recuperaram as pistolas dos agentes da Força Nacional - Divulgação

Publicado 28/11/2023 17:32

Rio - Agentes da Força Nacional tiveram duas pistolas roubadas na tarde desta terça-feira (28), no Complexo do Chapadão, na Zona Norte. Os policiais, de Alagoas e do Acre, entraram por engano com uma viatura descaracterizada na comunidade e foram rendidos por traficantes na Rua Fernando Lobo. Após o roubo, os agentes foram liberados e compareceram na 39ª DP (Pavuna) para registrar a ocorrência.

Equipes do 41º BPM (Irajá) fizeram uma incursão na comunidade e recuperaram as armas roubadas. Moradores relataram que houve uma intensa troca de tiros entre os PMs e os criminosos.

A Força Nacional atua no Rio desde o dia 17 de outubro, após uma determinação do Ministério da Justiça a pedido do governador Claudio Castro. Os policiais devem permanecer no estado até o fim de janeiro de 2024. Um dos fatores que motivou a liberação dos agentes foi uma investigação da Polícia Civil que revelou o treinamento armado, com táticas de guerra, de criminosos no Complexo da Maré.

Ao todo, o efetivo que reforça o policiamento nas rodovias federais é de 545 agentes federais, sendo 240 da Polícia Rodoviária Federal e 305 da Força Nacional. Além disso, o Ministério da Segurança destinou R$ 247 milhões como investimento para a segurança do Rio e 50 viaturas.

Em nota, a Força Nacional comunicou que apura o fato. "As armas e utensílios foram recuperados por policiais militares e entregues na 31ª Delegacia de Polícia. Diligências prosseguem para apurar a autoria. A investigação está a cargo da 39ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro", explicou.